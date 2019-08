Una pretemporada de contrastes es la que está protagonizando el Granada CF. Mientras sobre el césped la plantilla rojiblanca prepara la próxima campaña al más puro estilo Diego Martínez, es decir, dando pasitos al frente, es en los despachos donde se están originando noticias que están ensombreciendo un panorama que, desde que se logró el ascenso en Palma de Mallorca a inicios del pasado mes de junio, parecía plácido en la 'reconversión' del conjunto granadinista como nuevo equipo de Primera División.

La realidad es que el trabajo de pretemporada del Granada va por buen camino desde que comenzó la segunda semana de julio. Por un lado, los refuerzos han ido llegando –seis hasta ahora– y por otro, tras tres semanas de entrenamientos en la Ciudad Deportiva rojiblanca, el equipo está a punto de concluir su concentración estival en Marbella.

Amistosos

Durante este tiempo, el entrenador del Granada ha tenido la oportunidad de hacer pruebas en los cinco encuentros que sus jugadores han disputado hasta ahora. Si bien no se pueden sacar conclusiones definitivas porque, primero, no dejan de ser partidos de carácter amistoso, y segundo, las piezas que está intentando engrasar Diego Martínez no son las definitivas de cara al inicio de la competición liguera porque ni serán todos lo que están y ni estarán todos los que son.

La conformación de la plantilla está aún por concretarse, pues se esperan nuevas incorporaciones a la par que algunos jugadores que aún están a las órdenes del preparador gallego tendrán que salir con destino a otros conjuntos.

No obstante, los resultados que ha cosechado el Granada hasta ahora en sus partidos de pretemporada podrían invitar al optimismo porque los rojiblancos han saldado sus cinco enfrentamientos con otros tantos triunfos, el más llamativo el logrado el pasado viernes ante el Valladolid (2-1), el único equipo de Primera División al que se han enfrentado los rojiblancos hasta ahora. Sin duda, sería exagerado y las conclusiones a sacar hasta ahora se centran en pequeños detalles que no lo serán tanto durante la competición oficial.

Por un lado, se mantiene la fortaleza defensiva que Diego Martínez inculcó la pasada temporada. Al respecto es llamativo que a pesar de medirse a equipos de categorías inferiores en cuatro de los cinco encuentros disputados, el cuadro granadinista sólo ha encajado un gol, precisamente el que recibió hace dos días ante los pucelanos. A ello hay que añadir la solidez que está mostrando el equipo en todas sus líneas a pesar de que aún queda mucho por pulir.

En el campo contrario, tal como ocurrió durante la campaña 2018/19, el Granada sigue caracterizándose por sacar el mayor de los réditos a sus goles. Tres partidos los ha saldado por triunfos por la mínima (ante el Reading inglés, Alcorcón y Almería), mientras que la mayor renta se obtuvo ante el Jaén de Tercera División. Sin duda, la mejor imagen del Granada hasta ahora se produjo ante el Valladolid.

Caso Ramos

Si sobre el césped todo marcha, los nubarrones de la pretemporada provienen de los despachos y en todo lo que está aconteciendo en torno al caso Adrián Ramos.

De momento, el Comité Económico LaLiga ha castigado al Granada con una reducción en el límite salarial del club por la nada despreciable cantidad de 4,2 millones de euros, lo que merma la capacidad de la entidad para terminar de configurar su plantilla de la campaña 2019/20.

El Granada ha anunciado que presentará alegaciones, pero si nada cambia, la entidad rojiblanca será, según ha informado el propio club, el equipo con más bajo presupuesto de Primera División, lo que obligará a los responsables granadinistas a afinar mucho en los fichajes y salidas que aún faltan por concretarse.