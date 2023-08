El Granada afronta una semana con dos partidos de Primera contra Getafe y Almería

Tras la llegada del mes de agosto, la pretemporada del Granada está llegando a su fin. Con los motores ya arrancados tras cuatro partidos disputados, los cuatro con victoria y con un solo gol en contra (3-1 al San Fernando, 0-1 al Sanluqueño, 8-0 al Poli Ejido y 2-0 al Ceuta), los dos amistosos restantes tienen un mayor nivel de exigencia al tratarse de dos competidores directos por permanecer en Primera.

Getafe CF y UD Almería, que ya el pasado curso tuvieron que esperar hasta la última jornada -los últimos minutos en el caso de los andaluces- para certificar un año más en la categoría de oro, son los próximos rivales del Granada. En el caso de los madrileños, este miércoles 2 de agosto a las 19:45 se juega en el Estadio Ciudad de Puertollano un partido contra el conjunto de José Bordalás.

Los azulones se han reforzado bien tras las llegadas de Alderete y Carmona en defensa, el regreso del exgranadinista Cabaco, y arriba han recuperado a Portu junto al 'Choco' Lozano, que llega libre tras su polémica despedida del Cádiz CF. Forman buenas incorporaciones y seguro que será un partido disputado y muy físico que pondrá a prueba la forma de los jugadores rojiblancos, además de servir seguramente como debut para el último fichaje, Gerard Gumbau. De cuatro partidos que han disputado de pretemporada, han ganado tres y perdieron el último contra el Stade de Reims.

Por otro lado, el que iba a ser el Trofeo Ciudad de Granada, pero se cambió debido a la instalación del nuevo verde de Los Cármenes finalmente se jugará en Almería este sábado 5 de agosto a las 20:00h. El equipo indálico afronta una temporada cuya planificación se está retrasando debido a que hasta que no se completara el traspaso de El Bilal Touré al Atalanta italiano por unos sorprendentes 30 millones de euros, su mercado no se desbloquearía. Por ello, solo han incorporado al central Edgar González, ex del Betis, que llega libre, y ejecutaron la opción de compra del cafetero Luis Suárez, también exrojiblanco.

Además, han cambiado al líder de su banquillo tras la marcha de Rubi, y el elegido fue Vicente Moreno. Se encuentran trabajando al margen por lesión el guardameta Fernando Martínez, Melero y Baptistao, y en esta pretemporada se han enfrentado a Poli Ejido, Las Palmas, Málaga y Antequera, también con un buen bagaje.

El equipo rojiblanco espera conseguir dos victorias que reflejarían mucho mejor el estado real de forma y juego del Granada, aunque la hora de la verdad llegará en dos semanas con el arranque de la Liga EA Sports en el Cívitas Metropolitano.