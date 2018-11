Rui Silva, el cerrojo del Granada CF

Trece jornadas y siete porterías a cero. Ese es el balance del Granada CF hasta el momento en LaLiga 1|2|3, unos números que comienzan a ser históricos en la entidad rojiblanca. Según los datos aportados por el abonado Manolo Martínez, el guardameta Rui Silva está cerca de hacer historia.

Mantener el arco sin encajar goles en más de la mitad de los partidos disputados no es muy habitual en el mundo del fútbol y menos en categorías profesionales. De hecho, un balance similar se puede encontrar ya no sólo en Segunda División y en Primera pero también en Segunda B y Tercera. Aunque en estos dos últimos casos, aunque es meritorio, no es tan relevante por el hecho de la menor calidad de los equipos en liza, a diferencia de la que existe en el fútbol profesional.

Ocho goles

Rui Silva ha recibido tan sólo ocho goles en los partidos que se llevan disputados, pero no es la mejor cifra en la historia del Granada CF... por poco. Y es que en la campaña 2000/2001, en el Grupo IV de Segunda División B, tanto Raúl Chilet, que se terminó marchando al Gandía en mitad de la temporada, como Pindado, mantuvieron en el mismo periodo de tiempo su portería a cero también en siete jornadas recibiendo un gol menos, esto es, siete. Este mismo registro se repitió en la temporada 2005/2006, en Tercera División. Los porteros que participaron en repetir el logro fueron Gustavo y Barroso, a diferencia de lo que ocurre este año en el que Silva ha jugado todos los minutos de Liga.

Sin embargo, en el fútbol profesional el portugués tiene el récord de goles encajados. Los que más se le acercan son el histórico Ñito, en el curso 1969/1970, y Otero, en la 62/63. En el primer caso, el Granada CF estaba en Primera División y el guardameta canario mantuvo su portería a cero también en siete ocasiones aunque recibió diez tantos. La misma cifra que Otero, pero en este caso estando la entidad granadinista en Segunda. El portero gallego, que estuvo cuatro temporadas, sumó además otros dos encuentros sin ver batida su portería aunque no en Liga sino en Copa.

Dos mitos

A los que puede alcanzar Rui Silva este viernes en el duelo ante Las Palmas son a dos mitos como Ñito e Izcoa, que compartieron la portería en Primera División en la campaña 1972/1973. Ambos tuvieron que sacar en once ocasiones el balón de las redes de su arco pero llegaron a estar ocho jornadas sin encajar en los primeros catorce encuentros.

Los números del actual arquero rojiblanco son el reflejo de un buen trabajo defensivo, pero también el jugador nacido en Oporto ha hecho méritos suficientes para ello. Su sobriedad está sorprendiendo a muchos y más tras estar casi año y medio sin jugar. De hecho, la temporada pasada tan sólo disputó cuatro encuentros, dos de ellos sin opciones de pelear por el play off debutando en Vallecas con derrota. Su buen juego con los pies, como demostró el pasado domingo en una acción jugando al primer toque que levantó los aplausos de Los Cármenes, y la seguridad que otorga a la zaga sin realizar paradas de cara a la galería está convenciendo.

Crecimiento

De carácter tímido, el buen estado de forma de Germán Sánchez y José Antonio Martínez le ha permitido crecer y ganar en confianza, esa que dan los resultados que a día de hoy están acompañando. Aún no recibido un gol en ninguna de las primeras partes que ha disputado, una cifra que va camino de convertirse en récord absoluto.