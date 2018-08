Igualada ante un Primera

Buena imagen, intensidad, ausencias por lesiones y por decisiones, pero sin gol. El Granada CF igualó ayer a cero frente al Getafe en Campoamor en su cuarto partido de pretemporada. Los rojiblancos disputaron una buena primera mitad, en la que tuvieron bastantes ocasiones, pero no encontraron el camino del gol. Llamativa la ausencia sobre el césped de Saunier, quien parecía ya recuperado de la lesión, pero sobre todo de Joselu, que no actuó ni un minuto, cuando los otros tres delanteros en plantilla (Rodri, Adrián Ramos y Juancho) sí lo hicieron. Nico Aguirre y Álex Martínez tampoco jugaron por precaución, mientras que Javi Varas no se vistió, como en los otros partidos, y Rui Silva jugó los 90 minutos.

El Granada disfrutó de las mejores ocasiones en la primera mitad, sobre todo en las botas de un Rodri que aportó mucha movilidad al esquema de Diego Martínez. El ariete cayó en exceso en fuera de juego, algo que le llegó a desesperar, mostrando algo de ansiedad por sus ganas de ver puerta, ya que que aún no ha anotado en los cuatro primeros partidos de la pretemporada. Sus ocasiones en los minutos 27 y 33, que fueron atajadas por Chichizola, le dieron mordiente al juego de los rojiblancos, gestionado en las botas de Fede Vico, Puertas y los dos laterales: Quini y Adri Castellano.

Rodri y Puertas generaron el mayor peligro en la primera mitad del encuentro

Puertas lideró el arranque de la segunda mitad, donde los de Martínez mantuvieron su dominio sobre un rival de superior categoría. El canterano asistió a Vadillo (51'), pero el ex del Huesca no acertó a poner el disparo entre los tres palos. Desde esa ocasión, fue el Getafe quien se hizo con el mayor protagonismo del juego y de las ocasiones, aunque los continuos cambios también pararon bastante el choque.

Rui Silva tuvo que intervenir para su equipo en un lanzamiento de Mata (52'), mientras que vio cerca de la portería un remate de Antunes tras jugada trenzada (55'). Martínez vio alterado su plan con la lesión del joven José Antonio a falta de 20 minutos para el final, así como por el cansancio que evidenciaron sus jugadores, con motivo del duro trabajo en doble sesión que llevan realizando desde hace días.

Pudo debutar José Martínez, quien no compartió línea defensiva con Germán, ya que fue a quien sustituyó. El sevillano tuvo trabajo en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego, ya que coincidió con los mejores momentos de un Getafe que no paró de merodear la meta de Rui Silva, pero que tampoco estuvo acertado, pese a su teórica superioridad de categoría.

El Cartagena confirmó ayer la hora del partido amistoso que le medirá al Granada CF en Cartagonova el próximo lunes. El choque se disputará desde las 21:00 horas, en lo que será el sexto amistoso para los pupilos de Diego Martínez. Un día antes, el domingo, los rojiblancos se medirán al Elche en Campoamor, partido que servirá para despedir la concentración de siete días que están celebrando en la presente semana. Martínez deberá variar los onces, ya que afrontará dos encuentros en menos de 24 horas. Tras el choque, el equipo regresará a Granada.