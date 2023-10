Imposible para el Granada CF frenar al todopoderoso Barcelona

El Granada CF sufrió un serio correctivo en su visita a Barcelona, donde el equipo catalán fue siempre superior a las andaluzas que, aunque lo intentaron en la primera mitad y, sobre todo, en el inicio de la segunda, se derrumbaron tras encajar el 3-0 y acabaron sucumbiendo ante la avalancha de juego de un líder que no levanta nunca el pie del acelerador.

Sabía de sobras el Granada CF que no iba a ser fácil frenar al líder en el Johan Cruyff, pero lo que no esperaban las andaluzas es que, pese a todos sus esfuerzos por tratar de evitar que las locales llegasen al área de Sandra, el Barça apenas tardase cinco minutos en firmar el 1-0 en un balón al área que cazaba Patri para batir a Sandra de fuerte disparo.

El Barça tenía el balón y, como es habitual, lo movía con criterio buscando siempre la portería de un GRanada que trataba de no perder de vista su plan de partido y mantener el orden en el campo. No conseguían, sin embargo, las andaluzas, evitar las llegadas de las culés y en el minuto 14 Gaste salvaba el segundo legando desde atrás para robarle el balón a Salma cuando se encontraba esta sola ante Sandra.

En el minuto 18 probaba el Granada, en un centro de Lauri desde la izquierda que, tras un primer rechace, casi remata Suárez a puerta. Fue la primera vez que las andaluzas llegaron al área contraria, ocupadas como estaban en tratar de defender la suya del acoso de las locales: Ona, Salma y Oshoala pudieron conseguir el segundo antes de que, en el minuto 29, una buena combinación entre Ona y Salma lo aprovechase la primera para batir de nuevo a Sandra y colocar el 2-0 en el marcador.

No bajó los brazos el Granada, que lo intentaba en el 32 en un contragolpe de Andrea que despejaba in extremis la meta local. Fue un espejismo, lo cierto era que las granadinas apenas conseguían llegar con peligro, mientras que el Barça seguía generando ocasiones, aunque Oshoala fallaba sola delante de Sandra, Bruna estrellaba el balón en el lateral de la red y Torrejón no podía superar a la portera visitante, por lo que el marcador ya no se movió mas antes del descanso.

Ya en la segunda parte trató de dar un paso al frente el Granada, con poco ya que perder, y avisaron en el 48 con un buen contragolpe que no supieron finalizar. Ya en el minuto 55 llegaba la mas clara de las visitantes en una pérdida de balón del Barça en que Edna acaba recibiendo el balón en el centro del campo, probando con un potente disparo, fuerte y colocado, que obliga a lucirse a Paños, que había salido ya y supo corregir y volver hacía atrás para atrapar la pelota.

Y de lo que pudo ser un auténtico golazo, se pasaba en apenas cuatro minutos al gol de la sentencia de las locales, en un centro al área que remataba a bocajarro Martina y despejaba Sandra en primera instancia, pero el rechace le caía a Salma, que no perdonaba.

Con el 3-0 en el marcador parecía ya poco menos que imposible remontarle al todo poderoso líder, que lejos de conformarse continuó buscando la portería de las andaluzas. Mariona hizo el cuarto en el 66 en un error defensivo de un descolocado ya Granada, y Oshoala en el 80 firmaba el 5-0 tras un regalo de la zaga andaluza.

El equipo visitante estaba completamente roto y apenas dos minutos mas tarde la nigeriana del Barça, Oshoala, a puerta vacía, volvía a perforar. Mariona pudo marcar el séptimo para las locales, pero el remate le salió alto y Laura Pérez, que había salido en el minuto 78, acabó firmando el 6-1 en el descuento con un remate ajustado al palo tras un buen pase atrás de Naima.