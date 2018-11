Indetectable entre líneas y goleador

Fede Vico salió del once inicial en detrimento de Pozo. No lo estaba haciendo nada mal pero el joven talento sevillano llamó a las puertas de la titularidad. En situaciones así hay dos tipos de futbolistas: los que se hunden y ya no levantan cabeza o los que aprietan aún más en los entrenamientos y aprovechan los minutos cuando salen desde el banquillo. El cordobés decidió apuntarse al carro de los segundos para volver a ocupar un hueco entre los elegidos y brillar.

Regresó al once contra el Almería, firmando un notable papel, y repitió ayer en La Romareda, donde se convirtió en el motor del Granada en ataque, en un auténtico quebradero de cabeza para la zaga maña.

Partió desde la media punta pero con la total libertad de movimientos que otorga Diego Martínez a los jugadores de arriba. Apareció por todos lados y casi siempre actuando con acierto.

Su papel en el encuentro fue muy relevante al ser el jugador que marcó el 1-0. Aprovechó un rechace del portero maño tras chut lejano de Vadillo para batirlo con un intencionado disparo, pese a tener poco ángulo, por el primer palo.

Participó mucho en el partido, tanto cuando el Zaragoza estaba con once como cuando se quedó en inferioridad numérica, jugando con facilidad tanto en largo como en corto. Fede Vico ha vuelto al once inicial y lo ha hecho para quedarse.