Jesús Vallejo asegura que no se equivocó al "venir al Granada"

El central Jesús Vallejo se ha mostrado satisfecho con su incorporación al Granada el pasado mercado de invierno en calidad de decido por el Real Madrid. El jugador, que respondió a preguntas de aficionados en un directo a través de las redes del club, aseguró que le hace "mucha ilusión" cuando le dicen que se quede la temporada que viene. "No me he equivocado al venir al Granada", señala el zaragozano antes de preguntarse: "¿Por qué no seguir un año más en Granada?".

Vallejo, que está guardando el confinamiento ordenado por el Gobierno debido al Covid-19 en Granada, una ciudad que califica de "increíble", destacó el "compromiso" como uno de los valores que reinan en el vestuario del conjunto que dirige Diego Martínez. El defensa también hizo hincapié en "el trabajo diario" del equipo, así como en el hecho de que "juegue el que juegue siempre está preparado y lo hace bien".

"En el Granada hay mucho margen de mejora porque se están haciendo las cosas muy bien”

En el plano deportivo, el central está convencido de que el Granada "tiene mucho margen de mejora porque se están haciendo las cosas bien". Al respecto, añadió que "el sistema con el que estábamos jugando últimamente nos daba mucha riqueza táctica".

Grandes momentos

Para Vallejo, el momento más emotivo que ha vivido como jugador rojiblanco "fue el partido de Copa ante el Valencia, que terminamos exhaustos". Y no olvida el recibimiento de la afición cuando la plantilla llegó a Los Cármenes en el partido de semifinales ante el Athletic: "Lucena nos avisó que iba a ser increíble y todos lo disfrutamos mucho".

El defensa aragonés asegura que se llevaría a la Selección a Carlos Fernández porque "atraviesa un gran estado de forma". Precisamente, antes de su llegada al Granada conocía al delantero sevillano de las convocatorias en las selecciones sub 19 y sub 21.

Confinamiento

Vallejo dice que lleva "bien" el confinamiento porque "entreno todos los días y esto me quita mucha horas". También relató las últimas palabras de Diego Martínez antes de la cuarentena: "Nos dijo que esto iba a ser para todos y aunque no se sabe si volveremos a jugar o no tenemos que estar preparados".

El futbolista tiene muy claro que lo primero que hará cuando todo termine será "ir a entrenar encantado con la ilusión de volver a pisar el césped y tocar el balón".

Por último, Vallejo dijo que para él sería un sueño ir a los Juegos Olímpicos: "Representar a tu país el algo muy bonito y es un ilusión que tengo de siempre".