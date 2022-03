Jorge Molina: "Sé que el final de mi carrera está cerca pero quiero ser útil al Granada CF"

Aunque aún no se conoce en qué categoría estará el Granada CF la próxima temporada, la entidad rojiblanca ya ha dado el primer paso en la construcción de la plantilla del curso 2022-2023. Se trata de Jorge Molina, el futbolista más veterano de club, que seguirá una año más tras hacerse efectiva su renovación.

En el acto de protocolario de la firma de su nuevo contrato, el de Alcoy fue tajante al señalar que “mi familia y yo estamos muy cómodos aquí”, de ahí que haya prolongado su vinculación un año más. Y lo argumentó señalando que “desde que llegué he sentido el cariño que me ha mostrado el club, la afición y los compañeros. Se me ha tratado fenomenal y estamos muy a gusto”.

Útil

Eso sí, no dudó en manifestar que “lo que he venido aportando hasta ahora no va a cambiar en nada por haber renovado. Intento serle útil al equipo porque todos queremos ayudar desde dentro para conseguir el objetivo y si este llega lo antes posible, mucho mejor”.

Molina, que desde que llegó a Granada no se ha perdido ni una convocatoria, resaltó que “físicamente me encuentro muy bien. Siempre he intentado cuidarme y hacer lo posible por ayudar. He tenido suerte de que me han respetado las lesiones y eso ayuda”. A pesar de que cumplirá el próximo 22 de abril 40 años, fue sincero y declaró que “la edad no la puedo evitar”, pero eso da “experiencia” y tras la cantidad de años que lleva jugando “intentas aprender de todos, de compañeros, de entrenadores y esa experiencia sirve para adaptar un poco el juego y leer determinadas jugadas”.

"He tenido suerte de que me han respetado las lesiones y eso ha ayudado a prolongar mi carrera"

La situación deportiva de los rojiblancos no es la ideal pese a la victoria en la pasada jornada ante el Alavés. Por eso, figuras como las del delantero alicantino son fundamentales para mantener la calma en situaciones complicadas. Como, por ejemplo, lo que le sucedió a Luis Suárez en Mendizorroza hasta que logró anotar. Al hilo, matizó que “en esas situaciones hay que tener tranquilidad. Lo más importante es que se creen ocasiones. Estaríamos más preocupados si no se crearan, pero las generamos y tenemos futbolistas con mucho gol, por lo que con confianza y tranquilidad el gol iba a llegar seguro”, como así ocurrió.

Restan nueve jornadas para el final de la competición pero Molina, fiel a su filosofía que le ha llevado a prolongar su carrera deportiva tantos años, indica que “no vale la pena mirar mucho más allá. Soy siempre de mirar a corto plazo que es lo que hace consigas las cosas a la larga”. Y lo equiparó a su trayectoria: “Sé que el final está más cerca e intento saborear cada momento y ser útil para el equipo”, declaró.

Unidad

Cuestionado por el ambiente que existe en el vestuario del Granada CF señaló que es “muchísimo mejor. Llevábamos mucho tiempo sin conseguir la victoria aunque lo habíamos merecido pero esa victoria y la forma en que se consiguió tras reponerse al 2-1 demuestra lo unido que está el equipo”. De ahí que hiciera alusión al lema del club, la eterna lucha, y se mostrara “contentísimo por esa victoria”. Por tanto, no tiene dudas de la salvación. “Dentro todos estamos convencidos al 100% de que el equipo se va a salvar”, sentenció.

"Estaríamos más preocupados si no se crearan ocasiones, pero las generamos y tenemos futbolistas con mucho gol"

También tuvo palabras la afición, que le tiene un cariño especial y él lo agradece. “Lo mejor es la comunión que hay dentro del vestuario y con la afición. Desde que estoy aquí siempre nos han ayudado y apoyado y eso hace que el camino sea más fácil”.

Por último, como mejor recuerdo como jugador del Granada CF, no ocultó que fue “el partido de la Europa League de la pasada temporada contra el Manchester United”. Incluso se aventuró a decir que “con el tiempo se valorará mucho más lo que se consiguió la anterior campaña”.