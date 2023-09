Juan Antonio Milla: "En esta categoría cualquier punto es de oro"

José Antonio Milla, entrenador del Recreativo Granada, describió el empate de su equipo contra el Algeciras Club de Fútbol como un "punto de oro" y expresó su reconocimiento al rendimiento del equipo contrario. Consideró que el resultado de empate fue justo y elogió la solidez del Algeciras.

"Hemos arrancado mal, con imprecisiones y miedo a fallar. Estamos para eso y levantarnos y no podemos tener miedo".

En su conferencia de prensa después del partido, Milla explicó que el partido le dejó "buenas sensaciones" y que esperaban un rival sólido. Mencionó que el Algeciras se mostró como un equipo experimentado en la categoría de la Primera Federación y destacó su capacidad para defender. "El Algeciras nos ha hecho ver como va esta categoría, si no ganas casi todos los duelos no puntuas. No era justo tampoco llevarnos la victoria, el empate lo es, tenemos que ser mas competitivos"

Milla comenzó su conferencia diciendo: "Tenemos que estar orgullosos del punto conseguido, porque sumar en esta categoría es oro". Luego, habló sobre el inicio difícil del partido y las dificultades que enfrentaron en la primera mitad, pero también destacó la mejora en la segunda parte, donde el equipo mostró más iniciativa ofensiva y pudo igualar el marcador.

El entrenador también mencionó que las lesiones fueron un desafío adicional para su equipo, y especificó que Eugenio Martínez (Eu), el lateral malagueño, tuvo que ser llevado al hospital debido a una lesión en la clavícula. "Eu está en el hospital, parece algo de clavícula y esperemos que sea lo menos posible. Estamos muy justos atrás y su lesión también nos ha condicionado." En resumen, Milla destacó la importancia de este empate y cómo les ayudará a comprender mejor la categoría y la necesidad de ser más competitivos.