Karanka, técnico del Granada CF: "Hemos merecido ganar"

El técnico del Granada CF, Aitor Karanka, ha comparecido en la sala de prensa tras el empate de este domingo entre el Cartagena y los rojiblancos. El vitoriano piensa que esta unidad cosechada es una pena, pues el equipo "ha empujado, además de los que salieron desde el banquillo.

Al ser cuestionado sobre si ha sido el encuentro con más falta de gol, Karanka señaló que “me preocuparía si no hubiésemos generado, como ya ha ocurrido en algunos partidos fuera de casa. Sin embargo, después de un inicio malo en Cartagena, el equipo ha respondido de manera correcta. "La tecla para conseguir ganar a domicilio es seguir confiando. Estamos generando ocasiones y con la calidad que tenemos seguro que llegarán los goles”, afirmó.

Karanka no ha querido hacer análisis profundos del encuentro, y no acusó ese problema a “algo mental". El equipo siempre "sale con la idea de ganar los encuentros. No estuvimos acertados de cara al gol. Está tocando que sucede fuera de casa, pero lo que me preocuparía es haber dado la imagen como en otros partidos. Hemos merecido ganar”.

El aspecto positivo del partido fue la vuelta al ruedo de Carlos Neva a una competición oficial más de ocho meses después. Para el lateral es "otro paso más". "Desde la temporada pasada estaba deseando de que llegase este día, por cómo vive el fútbol y por cómo apoya a sus compañeros. Será una ayuda muy importante a partir de ahora”.

El susto lo dio Víctor Díaz con una lesión algo alarmante debido a que se trataba de un golpe en la cabeza. Karanka ha confirmado que el capitán está "mareado" y por eso, junto al equipo médico, "decidimos cambiarlo", argumentó.

Sí hubo una ausencia muy llamativa en el encuentro en Cartagonova. Y es la de Rubén Rochina, por quien el entrenador confirmó que sufrió "un problema muscular hace dos sesiones", además de asegurar que el lunes "se conocerá el alcance exacto de su lesión".

El Granada no estuvo solo en tierras murcianas. El conjunto nazarí fue arropado por más de medio millar de aficionados que acompañaron al equipo a domicilio. “Seguro que se marchan igual de frustrados que nosotros, aunque no decepcionados, porque lo dimos todo”, concluyó.