Limitados y con Sandoval

Mucho se ha hablado durante el verano del límite salarial y los problemas que ha tenido el Granada CF para reforzar su plantilla. Pero si hay un equipo en la Liga 1|2|3 que lo ha pasado mal, ese ha sido el Córdoba CF. La apuesta en el pasado mercado invernal con el cambio, prácticamente, de media plantilla para lograr la permanencia, meta que se logró, condicionó el límite salarial de la entidad verdiblanca de cara a esta nueva temporada de forma que es el tercer conjunto que menos dinero tiene para pagar a jugadores y entrenadores, de ahí la desbandada de futbolistas con peso en la categoría. Se fueron piezas claves como Kieszek, Edu Ramos, Narváez, José Antonio Reyes, Jona o Sergi Guardiola. Pero los que han llegado no están rindiendo como se esperaba, de ahí la situación del conjunto cordobés.

Incluso se apostó por un técnico muy valorado como Francisco Rodríguez, por el que el Granada CF se interesó tras no llegar a un acuerdo con Sandoval. Pero el almeriense, ante los problemas de la entidad, decidió renunciar y el de Humanes, esta vez sí, regresó consciente de las dificultades que iba a tener. No se equivocó.

NO DA CON LA TECLA

Hasta el momento el Córdoba, que es colista y no sabe aún no lo que es ganar, no termina de tener un once definido. Son numerosos los cambios que ha llevado a cabo el ex técnico del Granada cada jornada. El más sonoro, el del pasado fin de semana dando entrada a ocho futbolistas nuevos con respecto al equipo que cayó claramente en La Rosaleda ante el Málaga por 3-0. Veintitrés jugadores ha empleado pero aún en El Arcángel y fuera de él, nadie sabe el once tipo de Sandoval.

VARIOS SISTEMAS

Ante los problemas para sumar, desde el banquillo se ha intentado revertir la situación con varios cambios de sistema. De todos es conocido el gusto de Sandoval por jugar abierto, buscando la portería rival, de ahí que haya empleado distintos sistemas como el 1-4-2-3-1, el 1-5-3-2 o el 1-4-1-4-1. En cualquier caso, en ningún caso ha funcionado como queda claro con los resultados obtenidos, y ofensivamente tras la marcha de Sergi Guardiola están teniendo muchos problemas para marcar.

SIN un ONCE CLARO

No se puede decir que el Córdoba tenga un once definido. El que más minutos ha disputado ha sido el central Álex Quintanilla, que lo ha jugado todo y el único que ha sido en las seis jornadas que se llevan disputadas titular. Tras la marcha de Stefanovic una vez arrancada la temporada, Carlos Abad, que volverá hoy al once, es el portero habitual, con Fernández y Quezada en los laterales y Aythami y el citado Quintanilla en el eje de la zaga. Por delante suele actuar Bambock con Blati Touré como recambio. En las bandas, Jaime Romero, Jovanovic y Galán suelen pelear por dos plazas. Más dudas hay en la zona atacante donde ya han gozado de minutos hasta tres delanteros: Piovaccari, Andrés Martín y Erik Expósito, siendo el primero el que más opciones tiene de ser titular hoy en Los Cármenes.