Maximiano: “No vengo para sustituir a nadie, sino para hacer mi historia en el Granada CF”

Luís Maximiano, nuevo guardameta del Granada CF que ha sido presentado este mediodía en el Estadio Nuevo Los Cármenes, manifestó en su puesta de largo que llega a un club “que está creciendo mucho”, pero su objetivo es ayudar a ese crecimiento “por el bien de todos”.

El jugador, que se ha comprometido con la entidad nazarí por cuatro temporadas, llega traspasado por el Sporting de Lisboa pero tiene claro que no llega para sustituir a nadie: “Cuando empecé a jugar con 20 años se decía de mí que iba a ser el sustituto de Rui Patricio, pero no fue así” declaró, para matizar que “aquí tampoco llego sustituir a Rui Silva sino para hacer mi historia en este club del que me han hablado muy bien”. En ese sentido, afirmó que “vengo para hacerlo lo mejor posible y ayudar al club, pero cada uno tiene su propia historial. Ojalá me recuerden por mí mismo y no como el sustituto de nadie”.

Presión

De ahí que reconociera que “no tengo más presión o menos por la expectativa de la gente. Rui Silva ha hecho un trabajo espectacular en el Granada CF y si la gente tiene expectativas en mí, las mías son aún más grandes”. Por lo que se refiere a sus cualidades como portero, no quiso destacar ninguna en concreto pero sí apuntó que “soy completo e intento trabajar todas las facetas de un portero, trabajar cada día y crecer como profesional”.

Maximiano llega tras proclamarse campeón de la Liga de Portugal en el equipo en el que se formó pero donde el pasado curso tan sólo jugó dos encuentros. Al hilo, resaltó que “vengo de un gran club donde estuve diez años pero era el momento de pasar página y afrontar un nuevo desafío. Me encanta el proyecto de Granada CF y no me lo he pensado mucho jugar en una liga tan buena y competitiva como la española y en un club como el Granada CF”.

Competencia

Por lo que se refiere a la competencia que tendrá bajo el arco, donde se encuentra Aarón, quiso puntualizar que “entrenamos para jugar y todos los porteros quieren hacerlo pero hay una persona que tiene el trabajo de seleccionar y decidir quien lo hace”. Por tanto, su meta es “entrenar bien y esperar que el míster confíe en mí”, porque si algo tiene claro es que “no porque me ficharon voy a tener la titularidad garantizada”.

El nuevo arquero rojiblanco viene de ser internacional en todas las categorías inferiores de la Selección lusa y, aunque su objetivo es trabajar en el día a día, sí que reconoció que “a todo jugador le gusta ir a la selección de su país pero para ello hay que hacerlo lo mejor posible cada día y si realizo un buen trabajo, las cosas llegarán”. El más claro ejemplo recientemente en la plantilla del Granada CF han sido Rui Silva y Domingos Duarte, compatriotas que han podido debutar con el combinado absoluto de su país defendiendo los colores de la entidad nazarí.