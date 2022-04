Luis Milla da la clave para que el Granada CF gane al Celta el domingo

El centrocampista del Granada CF Luis Milla reconoció este miércoles en rueda de prensa que el equipo ha cambiado “poco” tras la llegada la pasada semana del técnico Aitor Karanka porque “no ha dado tiempo”, pero sí que tiene clara cual es la clave para ganar este domingo al Celta y para alcanzar la permanencia en LaLiga Santander.

“Tenemos que crecer desde la portería a cero porque en la situación en que estamos es la única forma en que se puede salir. El partido ante el Atlético es la línea a seguir”, afirmó el centrocampista, quien resaltó el “compromiso” mostrado por su equipo en el Wanda y que encaran “de la mejor forma posible” una semana “muy importante” para el Granada.

“Tenemos que partir de la base de coger confianza desde la portería a cero y confiar en que los partidos no se pongan tan en contra desde el principio”, insistió el medio rojiblanco.

“En el Wanda se vio un equipo ordenado que defendió muy bien su portería y esa es la base para sacar resultados y sacar los puntos que necesitamos”, añadió el medio del Granada.

Luis Milla no ocultó que “hay diferencias” entre Karanka y los dos técnicos anteriores, Rubén Torrecilla y Robert Moreno, porque “cada uno tiene su personalidad y su forma de hacer las cosas”, aunque quiso aclarar que “Rubén y Robert hicieron todo lo posible para que al Granada le fuese bien, aunque los resultados no fueran los esperados”.

Sobre el Celta, que visita este domingo el Nuevo Los Cármenes, comentó que es “un equipo muy bueno con unos jugadores de mucho nivel que por futbolistas y equipo podía haber peleado por estar más arriba”.

“Seguro que el Celta viene con ganas de hacer un buen partido, añadió Luis Millla, quien afirmó que Iago Aspas, principal amenaza celeste, es “un futbolista diferencial, determinante y uno de los mejores jugadores de la liga, como lleva demostrando mucho tiempo”.

“El domingo hay que dar la mejor versión, esa que no hemos tenido en casa en los últimos partidos. Quizás el equipo se siente más cómodo fuera, sin tener que llevar la iniciativa. Tenemos que cambiar el chip en casa”, sentenció.

Sobre las bajas y la afición

Sobre las bajas del equipo para ese choque, comentó que “dada la situación por tarjetas, en algún momento podía pasar. Hay gente del filial que entrena con nosotros desde hace tiempo y estoy seguro de que van a ayudarnos si tienen que jugar. Confianza plena en ellos y a muerte con la idea y con los que salgan”.

Luis Milla comentó que el equipo está viviendo “una situación jodida y difícil” tras “dejar escapar el colchón de puntos” que tenían sobre el descenso”, aunque ve a los suyos con “ambición, ganas y compromiso” para “pelear hasta el final” por lograr la salvación.

“Es una situación difícil para nosotros por el colchón de puntos que hemos dejado escapar. Creo en la fortaleza del grupo, en la ambición y las ganas de mejorar siempre. Sacamos adelante un bache difícil de principio de temporada y la idea es tirar por el mismo camino”, expuso.

El medio del Granada pidió a la afición “un último esfuerzo” sabiendo que “nunca” han dejado “de apoyar al equipo”.

“La afición nunca nos ha dejado de lado pese al tiempo que llevamos sin ganar en casa. Nos empujan y no se les puede pedir más. El domingo va a empujar para conseguir el objetivo y nosotros tenemos que darles desde el principio. Ellos no van a fallar porque no lo han hecho estos meses”, admitió.