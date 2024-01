Pellegrini dice que el Granada "es capaz de ganar a cualquiera"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha comentado este viernes sobre el Granada, rival que el sábado visitará el Benito Villamarín, que "aunque venga con complicaciones" en la clasificación "es capaz de ganar a cualquier rival de la Liga".

El preparador de los verdiblancos, en su comparecencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en el mismo estadio escenario del partido, aseguró del Granada que "se ha reforzado bastante en este periodo de fichajes", por lo que el Betis deberá "ser firme en defensa y creativo en ataque" para doblegar al adversario.

Pellegrini desveló que el lateral zurdo Juan Miranda, el centrocampista William Carvalho y el central Nobel Mendy, que se debutó la semana pasada en la Copa del Rey, se suman a su larga lista de bajas para el partido ante el Granada.

De los tres casos, el más preocupante es el de Mendy, quien padece "un problema muscular" que lo hará estar "un mes fuera" de la convocatoria, en la que espera incluir a los centrocampistas Sergi Altimira y Johnny Cardoso, que son "duda por un dolor en la rodilla y un problema en la espalda", respectivamente, mientras que cree que no llegará el lateral derecho Héctor Bellerín.

Pellegrini admitió que ha "lamentado mucho" la marcha del director deportivo Ramón Planes a Arabia Saudí "en pleno mercado de enero", puesto que el técnico ilerdense "estaba haciendo una buena labor con muy poco dinero pero le surgió esta oportunidad, tenía una cláusula y cumplió su contrato", por lo que su actitud "no es nada criticable".

Más del chileno

Además, el preparador andino recordó que "este club siempre tiene que desprenderse de gente importante y es difícil reforzarse, pasó igual en los años anteriores", así que resaltó "este grupo por haberse sobrepuesto a los problemas económicos durante tres años. Este verano, por ejemplo, se vendió por más de cincuenta millones y se compró por siete".

Pese a estas circunstancias, Pellegrini recordó que esta "temporada es muy pareja a la pasada, con tres puntos menos a estas alturas y eliminados de la Copa", si bien es cierto que le "gustaría no pasar estos baches pero le pasa a todos los equipos. No hay crisis ni nada que se le parezca".

El entrenador chileno también zanjó el episodio de tirantez que vivió hace unos días con su capitán, el centrocampista Andrés Guardado, al señalar que "todas las semanas hay conflictos con los jugadores", pero que éste en concreto "no fue la causa del mal partido contra el Alavés -eliminación en la Copa-", como insinuó el futbolista mexicano, ya que en Vitoria "la realidad es que el equipo no estuvo bien, por desgracia perdió y no hay que darle más vueltas".