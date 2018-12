López Muñiz: "No hay que tener miedo pero sí respeto"

El entrenador del Málaga, Juan Ramón Muñiz, afirmó de cara a la cita ante el Granada CF que lo primero es “no tener miedo” a un adversario al que hay que “respetar porque viene un equipo bueno que está arriba desde que empezó la temporada”.

“Somos dos equipos buenos y va a ser de los mejores partidos de liga, con un gran ambiente porque llegamos ambos en un buen momento de forma y peleando por un objetivo importante”, destacó el técnico asturiano en una comparecencia de prensa.

Muñiz comentó que “el partido pide máxima concentración y estar al nivel que va a exigir el Granada”, aunque insistió en que también el Málaga le exigirá al rival.

Orgullo

“Intentaremos que la afición se sienta orgullosa, aunque el partido podrá ser mejor o peor pero que nunca tengan dudas de que el equipo lo va a dejar todo”, relató.

Muñiz se refirió a la derrota de la pasada jornada en el campo del Extremadura (1-0) y dijo que “los profesionales deben analizar las situaciones de los partidos, corregir lo que hay que mejorar y seguir trabajando, pero por perder no se debe dramatizar. Lo principal es trabajar bien, competir lo mejor posible y tener una tranquilidad enorme”.

“Por un buen partido no voy a poner un monumento ni me voy a flagelar por uno malo. Un partido no nos va a hacer ascender ni descender, pero lo que se pretende es que el equipo encuentre su mejor nivel”, subrayó.