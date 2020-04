Nuha Marong, delantero del filial del Granada, compagina el confinamiento con el Ramadán

Si ya se hace duro el confinamiento, a Nuha Marong, jugador del Recreativo Granada, la situación se le complica al sumar a la cuarentena, los primeros días del Ramadán. El delantero del filial se ha visto obligado a cambiar algunos de sus hábitos para tratar de seguir en forma. En sus primeros días siguiendo del Ramadán, confiesa que lleva peor “el cambio de la noche a la mañana”. Sin embargo, el ariete gambiano reconoce que “lo llevo haciendo casi toda mi vida y es cuestión de acostumbrarse”.

Al no haber partidos lo ha podido seguir porque, por ejemplo, la temporada pasada “fue en un mes de mucho calor y por la competición no lo hice”, por lo que aprovecha para “ahora que estamos en el confinamiento, hacerlo mejor”. Nuha, que llegó en el mercado invernal al ‘Recre’, apunta que lo que peor lleva es “el tema de la comida, porque aunque entrene por la mañana me tengo que esperar a comer más tarde”.

Hábitos nuevos

Y es que los jugadores rojiblancos tienen un horario establecido tanto de ejercicios como de alimentación, pero el espigado ‘nueve’ ha hablado con el nutricionista y el preparador físico del Recreativo “modificar un poco la comida y el entrenamiento que tengo que hacer. Sigo manteniéndome de la misma forma que antes sólo que modificando algunas cosas”.

Porque si algo tiene claro es que “debemos estar muy activos por lo que pueda pasar”, en referencia a la posibilidad de que se reanude la competición. En ese sentido, no sabe si podrán volver a jugar y califica la situación como “muy complicada”, aunque para él lo más importante “es la salud de las personas. Todo es cuestión de tener fe y de que pasen las cosas como tengan que pasar”.

El regreso

Y lo argumenta señalando que “nosotros somos jóvenes, pero en la competición hay gente que ya tiene hijos y no es lo mismo. La decisión es difícil, los de arriba proponen pero nuestra opinión también cuenta. En el caso de que volviéramos, estamos preparados e iríamos a por todas”, apunta un profesional que no sabe cuando podrá volver a hacer lo que más le gusta. Mientras tanto, se prepara en casa.