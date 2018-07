Orellana: el poeta del balón

Para medir la calidad de Fabián Orellana basta con irse a la hemeroteca de este diario. José Alfonso Morcillo, preparador físico del Granada CF desde hace más de una década, y por cuyas manos han pasado las plantillas más gloriosas de la época moderna, no tuvo dudas en situarlo como "el mejor futbolista" que ha tenido el equipo rojiblanco. Por encima incluso de Brahimi. Este menudo chileno era un genio, un poeta como el bautizó el periodista radiofónico Enrique Árbol... Pero también gastaba mucho genio. Una personalidad complicada que le ha hecho dar muchas vueltas en el fútbol profesional. Solo fue feliz en el Celta de Vigo, donde pasó dos etapas cedido por el Granada CF. Quizás le guardara cariño por haber sido el autor del gol que empató la eliminatoria de ascenso a Primera entre rojiblancos y celestes en 2011.

Fabián Orellana fue uno de los fichajes estrella del Granada CF en el año del regreso a Segunda. La guinda al pastel de una plantilla llamada a mantener la categoría, pero que con el rabillo del ojo miraba con gula los puestos de promoción a Primera. Venía además de esa categoría, aunque su participación en el Xerez no evitó su descenso. También pendía de él el cartel de haber sido mundialista en Sudáfrica, con todo lo que ello significaba para una afición española que magnificó a todos los rivales de la selección aquel año. Orellana fue uno de los chilenos a los que tanto miedo tenía España. Aquel 25 de junio en Pretoria, los de Vicente del Bosque estaba obligados a ganar para poder pasar de ronda. La Roja sudamericana, también, aunque tenía el colchón del resultado del Suiza-Honduras. El santiagueño no era uno de los titulares fijos de Marcelo Bielsa, por lo que no jugó en los dos primeros partidos. Pero sí en el decisivo frente a España. El preparador argentino le dio entrada a los 65 minutos para inquietar algo más la meta de Casillas en busca del empate. Le dio la alternativa nada menos que Alexis Sánchez. Pero Chile empezó a tirar de transistor, y se la jugó sin querer ir a por el partido en los minutos finales. Jugó con fuego pero le salió bien. Y Orellana ya pudo decir que jugó en un Mundial. Porque no volvió a hacerlo jamás, ya que cuatro años más tarde también estuvo citado en Brasil, pero Jorge Sampaoli le tuvo en cuenta solo para los entrenamientos. No jugó nada.

Su único partido mundialista le enfrentó a la España campeona en Sudáfrica 2010

Cuando Orellana estuvo en la cita brasileña venía de su mejor temporada deportiva en Primera División. Se había asentado en el Celta de Vigo, donde jugó mucho y marcó 5 goles. La ciudad gallega fue su destino tras salir de Granada, donde contribuyó a la plantilla del ascenso a Primera. Anotó 8 tantos y fue titular en 37 de los 40 encuentros que jugó. Su calidad, salpicada con aderezos de indolencia, levantaba las críticas y la admiración de Los Cármenes. Cuando decía de jugar, ganaba él solo los partidos. Regate, velocidad y pillería eran sus señas de identidad, que con los años mejoró gracias a un gran golpeo en tiros lejanos.

Su final de temporada en 2011 fue fantástico, convirtiéndose en uno de los mejores hombres de Fabri, y marcando el gol que igualaba la eliminatoria semifinal frente al Celta. El gol por el que más le recuerda el granadinismo.

Sin embargo, no fue un jugador de vestuario. A Orellana le costaba congeniar con sus compañeros. Se llegó a contar que a la hora de confeccionar la plantilla de Primera en la 11-12, fue el propio vestuario el que rechazó que el chileno continuase. Precisamente eso le llevó a su mejor campaña. Se marchó cedido al Celta, de nuevo a Segunda División, al que ayudó a ascender a Primera marcando 13 goles. El Poeta se convirtió en un futbolista muy querido en Balaídos, pero el Granada se lo quiso quedar con la llegada de Anquela. Pero, a pesar de jugar 19 partidos y ser fijo para el linarense, nunca se encontró a gusto. Quería volver a Vigo y forzó la máquina todo lo que pudo. Tanto, que Cordero se avino a venderle por un buen precio. Viendo bateas en la ría pasó cuatro años más, hasta que el Valencia se lo llevó. Ahora enseña su calidad en Eibar, donde ha vuelto a sentirse futbolista tras fracasar con la camiseta ché.

Orellana también se convirtió en protagonista fuera de los terrenos de juego. Fue sorprendido conduciendo con un carnet inválido en España aquella misma temporada, y cuando estuvo en el Celta, sufrió un problema de la misma índole por el que tuvo que pagar una fuerte multa. Todavía muchos se preguntan dónde habría podido llegar este jugador de haber estado más centrado.