El ‘overbooking’ de jugadores en el Granada CF evita que se puedan repetir alineaciones

Suele ocurrir cuando un equipo tiene problemas en la tabla clasificatoria que se empleen todos los recursos que un técnico tiene en su plantilla para tratar de solucionar las carencias que han provocado los malos resultados. Es casi regla general que los conjuntos de la zona baja de la clasificación en las distintas categorías utilicen a una gran cantidad de jugadores. Y el Granada CF del actual curso no es una excepción.

Cuando los resultados han ido bien, las plantillas suelen ser estables, con pocos movimientos, lo que permite a los cuerpos técnicos trabajar automatismos que no siempre es posible hacer cuando el plantel de futbolistas es numeroso y los cambios en las alineaciones son constantes. El ejemplo está en las tres campañas en las que Diego Martínez estuvo al frente del equipo.

Jugadores con Diego

En la temporada 2018-2019, la del ascenso a Primera División logrado en Mallorca, el técnico gallego empleó a 25 jugadores. Un año más tarde, ya en LaLiga Santander con la consecución de la clasificación para competiciones europeas, fueron 27 los profesionales que contaron, al menos, con un minuto de juego. Algunos de manera testimonial como Álex Martínez o el canterano Mario.

Con la disputa de tres competiciones en la campaña 2020-2021, fueron los 34 los jugadores empleados pero ese dato tuvo un matiz. Y es que en la novena jornada, en el famoso partido ante la Real Sociedad, llegaron a actuar hasta ocho elementos del Recreativo Granada debido a los casos de coronavirus en la plantilla. No se pudo lograr que la Liga de Fútbol Profesional aplazará el choque de San Sebastián, por lo que la cifra superó la treintena pero en realidad fueron 26 los habituales.

El mercado invernal y los canteranos han aumentado la cifra habitual de jugadores empleados

Cuando el ya exentrenador del Granada CF Robert Moreno fue presentado como responsable del primer equipo de la entidad, una de sus ideas era contar con una plantel reducido. Pero los hechos y el tiempo, además de las estadísticas, han demostrado que no ha sido así. Sobre todo tras el movido mercado de invierno en el que los rojiblancos se reforzaron con hasta cinco futbolistas.

La intención del preparador catalán era contar con unos 22 futbolistas y poder tirar del filial en caso de necesidad, bien sea por lesión o por sanción de alguno de los componentes del cuadro profesional. Sin embargo, los malos resultados y la pujanza de futbolistas de la cantera como Isma Ruiz y Raúl Torrente, provocó que el abanico de posibilidades aumentara. La nueva normativa implantada debido a la pandemia generada por el Covid-19 hizo que se pueden convocar prácticamente a todos los jugadores y no haya que hacer descartes. Pero llegaron los fichajes invernales y todo cambió.

Machís

De pasar a tener 24 integrantes del primer plantel, se pasó a contar con 27. En principio iban a ser 26 pues se contaba con el traspaso de Darwin Machís al Charlotte americano pero finalmente la operación no se llevó a cabo y el venezolano tuvo que regresar a la disciplina rojiblanca por lo que la nómina aumentó. Eso hizo que Robert ya sí tuviera que elegir en las convocatorias e informó a Yan Eteki, Alberto Soro y Carlos Bacca que no contaba con ellos. Ninguno encontró salida antes del cierre del mercado, o bien no quisieron salir, y Moreno se encontró con un overbooking. Los tres pasaron a un segundo plano pero su situación, al menos en los dos primeros duelos, ha cambiado con la llegada de Rubén Torrecilla.

Con Torrecilla

El extremeño, al que tampoco le gusta contar con demasiados futbolistas bajo su disciplina porque “no es cómodo a la hora de entrenar”, tal y como señaló en su primera rueda de prensa, tiene donde elegir y en los dos duelos que ha dirigido, ha empleado a 19 profesionales. El hecho de poder hacer cinco cambios ayuda a ello. Aunque también se ha encontrado con jugadores con problemas físicos como Arias, que lleva once jornadas lesionado (desde diciembre), Gonalons o Montoro.

Los rojiblancos no han repetido ni una vez en todo el curso un mismo once inicial

En total, el Granada CF ha empleado en liga durante la presente temporada, bien sea con Robert Moreno o Rubén Torrecilla en el banquillo, a 31 futbolistas. Demasiado para tener estabilidad, asimilar conceptos y contar con un once tipo. Porque si por algo se recordará al Granada CF europeo de Diego Martínez es por tener una base muy determinada. Incluso los aficionados, que no pudieron disfrutarlo en la grada, se sabían casi de memoria la alineación rojiblanca. Rui Silva, Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva, Gonalons, Montoro, Yangel Herrera, Machís, Kenedy y Soldado pasarán a la historia como aquellos onces que los más antiguos del lugar recuerdan de la década de los 60 y 70.

El haber utilizado 31 jugadores ha provocado que en las 29 jornadas que se llevan disputadas el Granada CF no haya repetido ni una sola alineación. Y eso no es más que fruto de los malos resultados y un plantel excesivamente amplio en busca de soluciones que no siempre se han conseguido.