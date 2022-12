El Oviedo saldrá al partido “a ganar al Granada”

El lateral del Oviedo Iván Bretones indica en la previa del partido de la Copa del Rey de este jueves ante el Granada que a su equipo le da igual “la liga o la Copa” y que siempre busca la victoria

El jugador habló de los nervios del derbi pasado ante el Sporting porque "nunca había vivido un ambiente así", y señaló que tras lograr ese importante triunfo va con la misma ambición a la eliminatoria copera ante el Granada: "El objetivo siempre es ganar, da igual Liga o Copa".

"Hace un año no imaginaba jugar un partido así y estaba algo nervioso, pero se me pasó todo al pisar el césped. Supimos mantenernos vivos los primeros veinte minutos, que fueron los que más nos costaron, pero luego fuimos puliendo los errores que acababan en llegadas del Sporting y el partido fue mejor", relató.

Bretones, que dio el salto desde el filial con el anterior técnico, Jon Pérez Bolo, y se ha consolidado en el lateral tras la llegada de Cervera, cree que si las cosas le están saliendo en lo personal es "porque con trabajo y con humildad se pueden lograr muchas cosas", y ese camino aspira a mantenerse.

"Estoy siempre a disposición del míster, a mí me gusta más jugar de lateral, pero yo donde me digan. Tanto Bolo como Cervera me han ayudado mucho, me han aportado mucha confianza. Ahora quiero devolverla con trabajo en el campo, y eso espero seguir haciendo", comentó el langreano.

Más declaraciones

Sobre el partido de Copa, Bretones no hizo distinciones respecto a Liga y recalcó las ganas que tiene el equipo de volver a ganar en Copa a un Granada al que ya se impuso en liga, hace algo más de un mes y pese a jugar con uno menos la mayor parte del encuentro.

"Tenemos muchas ganas de pasar de ronda, tanto el club como los jugadores lo necesitamos. El objetivo es claro: queremos ganar todos los partidos, da igual la competición de la que se trate", señaló el jugador azul.