Paciencia y perdón

Paciencia, confianza y calma. Ese fue el mensaje que Jiang Lizhang quiso lanzar ayer de cara a la próxima temporada tras los fracasos de sus dos primeros proyectos como presidente del Granada CF. El empresario chino, que lleva desde el domingo en la ciudad, quiso repasar ante los medios de comunicación la actualidad del club, presentar la nueva forma de trabajar junto al grupo Hope y, de paso, reconocer los errores cometidos en los dos años que lleva al frente de la entidad.

Si en algo incidió el dirigente fue en trabajar a largo plazo. Fue una idea que repitió en todo momento. Lizhang, que comenzó su comparecencia apostando por ser la próxima campaña "más accesible y transparente", señaló tener "calma y confianza en el futuro".

Hace dos años que llevo involucrado en el mundo del fútbol y en este tiempo he aprendido mucho

En ese sentido declaró que "el Granada CF es como un hijo para mí que sólo tiene dos años y quiero crecer junto a él. Pero para ello, hay que tener confianza y paciencia en este proyecto para que crezca con unas bases sólidas". El presidente, que reconoció que "hace dos años que llevo involucrado en el mundo del fútbol y en este tiempo he aprendido mucho", no dudó en señalar que en sus dos temporadas al frente del octogenario club "hemos cometido muchos errores". En este proceso de aprendizaje de los errores cometidos se comprometió a "aprender de los mismos para crecer".

"El fracaso de las dos últimas temporadas ha sido muy significativo para mí y debe servirme para aprender y no volver a repetirlo", apuntó, a la vez que manifestó que "es un proceso divertido que nos debe de servir para corregir defectos pues hemos tenido en dos años siete entrenadores".

En su repaso a la actualidad del club, no olvidó la última temporada que "la comenzamos bien pero al final no cumplimos con nuestro objetivo". Por ello, fue sincero y sintió "mucho" no devolver al equipo a la máxima categoría del fútbol español. "Espero y deseo que nuestra próxima plantilla sea más competitiva que la que hemos tenido", señaló, otorgándole toda la responsabilidad en la configuración de la misma a Antonio Cordón y su equipo. Una plantilla en la que, como no puede ser menos, ya están trabajando.

Hoy será el día en el que se presente Diego Martínez, el nuevo entrenador de la primera plantilla, aunque sí indicó que "tengo buenas sensaciones con él", para continuar señalando que "¡me cae bien este tío!".

Si incidió mucho en valorar su trabajo y el de su equipo a largo plazo y "no únicamente si la pelota entra o no. Esto es un proceso largo, por lo que hasta que no pasen dos o tres años no se podrá valorar con exactitud el trabajo que estamos realizando".

La ambición sigue siendo, en palabras de Jiang Lizhang, un pieza clave en el proyecto de construcción de un club "saneado y con mucho futuro. Pero para ello debemos contar con una base sólida, gozar de carácter internacional y, junto al grupo Hope, tener cada vez más influencia pero hay que ir poco a poco".

Aunque deportivamente su gestión no ha sido nada brillante si quiso destacar que en la parcela administrativa la pasada temporada se realizó "un trabajo muy bueno".

Donde no se quiso mojar fue en el objetivo de cara a la nueva campaña. "De eso he aprendido", apuntó, reconociendo así los errores cometidos tras el mensaje del último curso que, al no cumplirse, llevó a la desilusión a la afición rojiblanca.

En el aspecto en el que no dudó fue en una supuesta venta del club. "Nunca he pensado vender", declaró tajantemente para aportar que "quizá no me conocéis pero soy una persona con mucha paciencia y determinación. Hace trece años comencé a trabajar en el mundo del deporte con Desports y a día de hoy es la empresa de marketing deportivo número uno en China y Asia". De ahí que afirmara con rotundidad que "el Granada CF, junto a Hope, será mi próxima meta", aunque ésta la prolongó en el tiempo y es que quiere que cuando el club rojiblanco cumpla 100 años "lo haya convertido en uno de los clubes más poderosos del fútbol español pero ahora sólo llevamos dos años en el proyecto".

Uno de los aspectos que más dudas ha generado de cara a la próxima campaña es la capacidad económica que tendrá el club al no contar ya con la ayuda por descenso de la Liga de Fútbol Profesional y ver reducido el dinero por derechos televisivos. El máximo responsable no dudo en señalar que "cuando sea necesario, no quepa duda que invertiremos pero no queremos malgastar el dinero. Si invertimos es para conseguir éxitos y esperamos comenzar a partir de ahora un ciclo positivo".

Entre las soluciones que existen para ampliar el margen de actuación y cumplir con el fair play financiero surge la ampliación de capital. Al hilo, aunque reconoció que es una posibilidad, sí quiso dejar claro que "es una vía de financiación, quizá la más tradicional, pero no es la única. "Tendremos que buscar una solución" e hizo alusión al mercado chino, del que dijo que "es un gran apoyo para nosotros y quién sabe si en un futuro algún jugador chino podría formar parte de la primera plantilla".

En cualquier caso tranquilizó a la afición rojiblanca para sentenciar que "encontraré más maneras para invertir y solucionar los problemas".