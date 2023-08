Paco López: "Es una evidencia que necesitamos refuerzos"

El debut del Granada en casa no ha salido como se esperaba. Tras hacer de Los Cármenes un fortín en Segunda, en tan solo cuatro minutos, el Rayo, que tampoco estaba teniendo ocasiones demasiado claras, ha matado el partido con dos goles rápidos y por errores defensivos.

Paco López en rueda de prensa ha comenzado anotando la impotencia que ha sentido desde el banquillo, en un partido que en cuatro minutos se ha ido al traste. "Un partido muy igualado con diferentes alternativas, ambos hemos ido a por la victoria".

En el primer tiempo, a mi entender las ocasiones más claras han sido nuestras". "El palo de Bryan hubiera sido determinante en caso de entrar, nos hubiéramos puestos por delante", comentaba Paco López.

Sobre el esfuerzo de los chicos ha comentado que solo puede agradecerles por tanto trabajo, pero "los detalles en Primera" cuentan mucho. Con respecto a Bryan, el mejor del partido, ha comentado que "visto lo pasado esta semana", le preocupa cualquier jugador que sea importante para ellos.

La expulsión de Antonio Puertas ha sido muy polémica. "Los árbitros también tienen impulsos, no lo he entendido bien por que para mí no es una roja clara, y si no es clara, para eso está el VAR. Es imposible que la haya visto tan clara". Sin embargo Aridane y Gumbau en el área y amarilla para ambos, o Óscar Valentín, que ha hecho mil faltas y se ha ido sin amarilla. "Igualmente esto no son excusas", finalizaba.

Un año después el fortín de Los Cármenes ha perdido la imbatibilidad. "Hemos visto lo que pasa en Primera cuando te ganan en eficacia, pero más allá de eso, tenemos que pensar en que los que estemos vamos a remar y luchar, no nos queda otra". "Estamos en Primera, no hay que perder la ilusión y esto no hará que dejemos de luchar".

"Solo pienso en lo que tengo, quedo suficientemente claro y mi misión como entrenador es seguir generando ilusión en el vestuario y sacar lo máximo de los que estamos aquí. La afición una vez más de diez, y seguiremos dando la cara cada partido". Quiere que los jugadores den su máximo nivel y no se les pueda reprochar nada.

Sobre los fichajes en la delantera, Paco califica como "evidencia" la necesidad de llegadas, y aunque esto no depende de él, se necesita "calidad y eficacia". Aún así, ha insistido en que ya fue suficientemente claro en ese aspecto.

Veremos si llegan nuevas caras o el técnico el Granada se ve obligado a cumplir "su misión" con los jugadores que están actualmente. Lo que está claro es que el Granada no dejará de luchar. La próxima batalla, de nuevo en casa contra el Mallorca el próximo sábado.