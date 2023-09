Paco López ve clave el tercer gol de la Real, que "mató" a su equipo

El entrenador del Granada, Paco López, encajó con deportividad la derrota del equipo en San Sebastián, en la que consideró clave el tercer gol de los locales, que "mató" a su equipo, a la vez que pidió explicaciones por el cuarto tanto que, a su juicio, vino precedido de un fuera de juego."Dentro de un partido existen múltiples momentos. Encajamos el primer gol en un contraataque de ellos, luego conseguimos empatar y estábamos en el mejor momento, cómodos, porque a la Real le costaba generar, pero nos hicieron otra contra en una jugada de mala fortuna y nos fuimos al descanso con un resultado no merecido", resumió el técnico del Granada al término del encuentro celebrado este sábado en el Reale Arena.

El entrenador del equipo andaluz vio una primera parte "igualada" y señaló que sus jugadores "estaban con la sensación de tener el control del partido" hasta que se produjo el tercer gol local. López cree que ese tantol encajado les "mató", además de obligar a "cambiar el plan B" que ya tenía.

Criticó además la decisión de conceder el gol de Barrenetxea y dijo necesitar que alguien le "explique por qué" subió al marcador ese tanto. "Que me expliquen también que su jugador no estaba en fuera de juego", ha añadido.En cualquier caso, no tuvo reparos en admitir que al Granada le costó "ajustarse" y se frustró por no haber conseguido jugar más con Callejón y Neva, que era su principal opción.Destacó también que, cuando su equipo se situó en bloque bajo, la Real no le hizo daño cuando normalmente "suele generar mucho pero sin la efectividad que tuvo hoy".