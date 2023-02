Paco López dice que al Granada CF le espera “un rival dificilísimo” en El Alcoraz

El entrenador del Granada, Paco López, habló este viernes en rueda de prensa del partido que les va a medir este domingo al Huesca, un oponente “dificilísimo” porque “se hace muy fuerte en su campo” y es “muy peligroso”.

Paco López confirmó ante los periodistas las bajas para el choque por lesión de Alberto Soro, Rubén Rochina y Ricard Sánchez, más la ausencia de última hora del meta portugués André Ferreira al sufrir “un accidente doméstico” que no reviste gravedad.

“Tenemos donde elegir y trataremos de elegir los que consideremos mejores para este partido. Si pudiera elegiría, tendría menos en la plantilla, pero no me voy a quejar. A tratar de sacar el máximo rendimiento a todos en beneficio del equipo”, comentó el técnico.

Tras romper en la anterior salida a Villarreal sus malos números a domicilio, Paco López afirmó que objetivo es “tratar de hacer las cosas bien en cada partido para ganar, sea en casa o fuera” y que viajan a Huesca “con la idea es dar continuidad al trabajo” que están haciendo.

Alertó de que se van a medir a “un rival dificilísimo en un campo complicado” porque el Huesca es “un equipo que ha dejado escapar muy pocos puntos en su casa”, por lo que pidió a los suyos “competir de la misma forma y exigirse “un poco más”.

“Estamos haciendo cosas muy buenas, pero hay otras cosas que necesitamos mejorar. Siempre puede dar más un futbolista, mejorar, exigirse más, y a nivel colectivo lo mismo. Exigimos más, y tenemos que hacerlo por lo que cuesta ganar y por lo apretado que está esto”, sentenció.

Sobre el Huesca incidió en que “va a tratar de explotar sus virtudes apoyado por su gente”, agregando que “en Segunda cualquier equipo te genera dificultades”.

El técnico no ocultó que en El Alcoraz van a tratar “ser protagonistas” y de “ser valientes” frente a un Huesca que “es un equipo muy peligroso, sobre todo en las contras”, por lo que pidió a los suyos “estar muy atentos, dar buen uso a la pelota y evitar que el rival corra y haga daño”.

Dificultad

“En esta categoría los equipos se hacen fuertes en casa, como nos pasa a nosotros, y el Huesca se hace muy fuerte en su campo. Tenemos que mejorar y no descuidar la faceta sin balón, que es donde más está nuestro margen de mejora”, añadió Paco López.

El entrenador del Granada admitió que es “una pena” que tras cuatro victorias seguidas no están “mejor” de lo que están en la clasificación, una muestra de que “está todo apretado y va a estar así hasta el final.

“El equipo que mantenga la regularidad conseguirá el objetivo, no podemos pensar en los rivales”, aseguró un Paco López que no hace cuentas sobre los puntos que harán falta para ascender.

“No he hecho números, no vale de nada. Son cuentas de la lechera, me vale cada semana y cada partido. Cada partido es lo que me da seguridad. Lo de pensar a largo plazo, ni lo hago ni me gusta hacerlo porque no conduce a nada”, expuso.

Sobre los muchos zagueros al borde de la sanción por acumulación, aseveró que no le preocupa porque es “un proceso normal y natural” y que cuenta con “una plantilla amplia”.

En torno a la baja de Ricard, reconoció que “la opción lógica es Quini y Víctor Díaz”, mientras que sobre la posibilidad de jugar en Huesca con zaga de tres centrales apuntó que “la estructura de no es lo más importante”, pero que es “una posibilidad” y que lo han hecho “en varios partidos”.