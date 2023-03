Paco López dar "un buen uso a la pelota" ante la Ponferradina

El entrenador del Granada, Paco López, pidió a sus jugadores “dar un buen uso a la pelota” en el partido este domingo ante la Ponferradina, un equipo que tiene “velocidad, verticalidad” y futbolistas “con gol”.

El técnico confirmó este sábado por la tarde en rueda de prensa la disponibilidad para el choque del lateral Ricard Sánchez tras superar una lesión porque “ha entrenado con normalidad” esta semana, aunque no confirmó su titularidad.

“Lleva varias semanas sin participar y eso me genera la duda de si está para noventa minutos. Lo decidiremos en el último momento tratando de elegir lo que creemos mejor”, comentó al respecto.

López dejó claro que la Ponferradina es un equipo “competitivo” que en la racha de ocho partidos que lleva sin vencer “ha merecido ganar o no perder muchos de esos partidos”.

“En esta categoría es muy difícil ganar. Será un partido tremendamente igualado porque lo es juegues contra quien juegues. Como todos los conjuntos, tiene virtudes y defectos. De medio campo hacia arriba tiene jugadores con gol, velocidad y verticalidad y lo tenemos que cuidar”, expuso sobre el cuadro de Ponferrada.

“Esperamos un partido donde llevemos el peso, pero tenemos que tener mucho cuidado en las pérdidas y en sus recuperaciones, son verticales y rápidos. Hay que darle buen uso a la pelota, mantener muy bien la estructura y estar pendiente de presión tras perdida y que no nos corran”, concluyó en su análisis del choque de este domingo.

“La clasificación no refleja su potencial, hace poco estuvo a punto de jugar por el ascenso”, recordó el entrenador del Granada sobre la Ponferradina.

El vestuario y la afición

El técnico espera que el Nuevo Los Cármenes sea “una caldera” este domingo y que “los rivales sepan que venir aquí supone también luchar contra el empuje y la energía que da la afición”.

Paco López es consciente de que “cada partido es clave e importantísimo” porque el Granada siempre ha ido desde que llegó “a remolque de los equipos de arriba”.

“Las cosas no pasan por casualidad y si llevamos tantas semanas con tantas victorias es porque estamos haciendo muchas cosas bien”, apuntó el técnico sin ocultar que “en algunas fases de los partidos tenemos que entender mejor las cosas y lo que requieren esos partidos”.

El entrenador del Granada ensalzó que cuenta con “un vestuario magnífico” que tiene ganas de conseguir cosas importantes para este club”.

“Nosotros estamos para que todos ayuden y aporten. Insisto en que los objetivos los consiguen los equipos y las plantillas, no once o doce jugadores. No todos pueden jugar, pero sí pueden todos aportar y ayudar”, finalizó el preparador.