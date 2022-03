Partido trampa para el Recreativo Granada

Uno de los errores más comunes cuando todo va sobre ruedas es caer en la relajación. El ser humano tiende a pensar que al caminar sobre un sendero llano no va a encontrarse con una piedra que le haga tropezar o, peor aún, una empinada pendiente que le impida continuar sin dificultades. El Recreativo Granada tiene la ‘suerte’ de venir de una de esas elevadas cuestas, por lo que conoce la poca fiabilidad de una a priori lisa travesía.

Por si fuera poco, Rubén Torrecilla ha dejado claro a lo largo de sus declaraciones durante la temporada, por activa y por pasiva, que no hay rival pequeño en una categoría tan complicada como es el caso de la Segunda División RFEF. Para confirmar dicha circunstancia basta con observar detenidamente la trayectoria del próximo rival del filial rojiblanco, el CD Marchamalo, que a pesar de ocupar la última plaza del Grupo 5 con 18 puntos ha sido capaz de salir vencedor en tres de sus últimos cuatro partidos disputados.

Los verdillos disputan su segundo duelo como visitantes de manera consecutiva al visitar, a partir de las 12:00 horas, la Ciudad Deportiva del Granada CF en lo que será la vigésimo cuarta jornada del campeonato liguero.

Dinámicas

El conjunto de Guadalajara venció el pasado fin de semana lejos del Estadio La Solana ya que jugaron su respectivo choque en el feudo de un rival directo por la permanencia, el CS Puertollano (1-2) gracias al tanto de Braun y al agónico gol de Pablo Muñoz. El único equipo capaz de vencer al Marchamalo desde finales de enero ha sido, precisamente, el último rival del Recreativo Granada, el Toledo (0-2).

El filial nazarí viajo al Salto del Caballo en uno de sus mejores momentos anímicos del curso tras arrasar como local al Atlético Mancha Real (3-0), mas sólo logró cosechar un meritorio punto (0-0) en un choque que disputó casi media hora con uno menos después de la expulsión por roja directo del delantero uruguayo Marcos Camarda, que causará baja este fin de semana.

Ahora será vital no mirar la clasificación para prolongar la buena dinámica, pues los catorce puntos que distancian a ambos conjuntos son más que engañosos teniendo en cuenta el buen momento de los guadalajareños. Para la cita, además, Rubén Torrecilla no podrá contar con dos de sus pilares básicos –además de la comentada sanción de Camarda. Sergio Barcia, el capitán rojiblanco, y Mario da Costa, uno de los futbolistas más en forma del filial, no podrán estar disponibles para el técnico extremeño.

Formaciones

Teniendo en cuenta estas bajas, el Recreativo Granada podría disponer con Ángel; Raúl Castro, Pepe, Virgil Thérésin, Brau, Eu; Youness, Tassembedo, Martín Solar; Bryan y Souleymane.

Por el contrario, y tal como afirmó Aitor Gómez en la previa del choque, el Marchamalo sólo contará con la ausencia del lesionado Jony. “El equipo está motivado y sabe de la importancia del partido contra el filial del Granada”, aseguró el técnico, que definió a los recreativistas como “un rival difícil con una circulación de balón muy rápida”. “Cada partido es una final para nosotros y hay que disputarlos como tal”, sentenció Gómez, que podría salir con un once formado por Pagola, Dani Prada, Muñoz, Braun, Abraham, Alvarito, Ferraz, Rafa Ortiz, Juancar, Oliveira y Christian.