El pistoletazo de salida, ¿el 12 de junio?

"Me gustaría que la liga empezase el 12 de junio". Con estas palabras en el canal televisivo Vamos, el presidente de LaLiga, Juan Tebas, puso una fecha inicial a la vuelta a la competición liguera. Al menos es la intención, ya que el directivo añadió que "no sé qué ocurrirá" y aseguró que "no nos precipitaremos porque dependerá de si hay repuntes o no de contagios".

Independientemente de la fecha en la que el balón vuelva a rodar, a todos los equipos de Primera División, entre ellos el Granada, les espera un maratón de partidos. Serán concretamente once en un mes y medio. Y en verano.

Si se hace realidad el deseo mostrado por Tebas, el equipo que dirige Diego Martínez tendría por delante apenas un mes para ponerse a punto antes de recibir al Getafe, rival al que tenía que haberse enfrentado el pasado 15 de marzo en Los Cármenes en un partido que, correspondiente a la vigésimo octava jornada, tendría que haber comenzado a las 18:30 horas. Por lo tanto, sería casi tres meses después cuando los ‘azulones’ visiten el estadio rojiblanco.

A partir de este choque, la competición liguera cogería pronto velocidad de crucero. Así, antes de terminar el mes de junio, el Granada jugaría tres encuentros más. Sería ante el Betis, en el Villamarín (20-21); Villarreal, en Los Cármenes (24-25) y Leganés, en Butarque (27-28).

Siete partidos en julio

Ya sea el 12 de junio o después cuando se decida reanudar la competición liguera, lo cierto es que el mes de julio será frenético para el Granada y demás equipos y muy denso para LaLiga. En el caso de que se haga realidad la idea de Tebas, serían siete los partidos que se tendrían que jugar en poco más de tres semanas.

El primer rival de julio sería el Eibar, que rendiría visita a Los Cármenes en la jornada trigésimo segunda, que se disputaría los días 1 y 2. Luego, el Granada visitaría al Alavés (4-5) para recibir pocos días después al Valencia (8-9). Los encuentros restantes serían frente a la Real Sociedad, en San Sebastián (11-12); Real Madrid, en un vacío estadio del Zaidín (18-19); Mallorca, en la capital balear (18-19); y Athletic (22-23).

El principal problema que hay en torno a los deseos manifestados por el presidente de LaLiga está, además de los contratiempos que pudieran surgir en torno a la pandemia del coronavirus, en la contrariedad ya manifestada por algunos jugadores, como Sergio Ramos y Gerard Piqué, que consideran que se requiere más tiempo de preparación antes de volver a la competición.

De momento, no hay fechas establecidas. Todo dependerá de cómo evolucione la situación en el día a día de los clubes y en toda España.