Puerta giratoria para tres piezas

La situación del Granada CF en el mercado comienza a quedar clara. El margen de maniobra económico del club nazarí ha cambiado radicalmente con respecto a hace un año, algo con lo que ya se contaba, pero desde la dirección deportiva se ha mantenido una cautela que ya parece haberse acabado, después de lo se ha dejado ver en las últimas horas.

A falta de oficialidad, Joselu ya es nuevo jugador del Oviedo de Anquela, después de que los carbayones hayan llegado a una cifra de traspaso cercana a los 400.000 euros -atendiendo a distintas variables-. En situación encallada se encuentran las posibles salidas de Javi Varas y Raúl Baena, quienes no han disputado ni un solo minuto de juego en los últimos amistosos. Con el portero, el club le fue claro desde el principio, al considerar que podía ser una buena opción para liberar masa salarial en la plantilla para poder hacer frente a más fichajes. Sin embargo, salvo contado interés de algunos clubes como el Extremadura, ninguno parece dispuesto a asumir la ficha del veterano meta sevillano, quien fue presentado el sábado junto al resto de sus compañeros, pero vio como Rui Silva disputó los 90 minutos y Aarón saltó al césped antes del partido con dorsal de la primera plantilla.

Varas y Baena son los otros dos jugadores a salir para aumentar las opciones de fichajes

La condición de Baena es distinta. El medio contó con el interés de algún equipo en el arranque del verano, pero desde el club se le transmitió tranquilidad y que se contaba con él dada su experiencia. Ahora todo hace indicar que no se ve con malos ojos una posible marcha, ya que la construcción de la nueva plantilla para Diego Martínez no ha terminado y se le presiona al jugador al dejarle sin minutos sobre el césped. El sábado vio, pese a ser presentado ante la afición, como fue el único centrocampista que no disfrutó de un solo minuto -sí lo hicieron Nico Aguirre, Montoro y Alberto Martín-, además de que José Antonio también saltó en los últimos minutos y ya es de pleno derecho futbolista de la primera plantilla, tras destacar el año pasado en el filial.

El técnico gallego no esconde lo que necesita para completar su plantilla: un central y dos centrocampistas, aunque el mercado podría ofrecer más alternativas, sobre todo tras quedarse con solo dos delanteros en el primer equipo (Adrián Ramos y Rodri), más el apoyo de Juancho, quien seguirá con ficha del Recreativo, según lo visto en la presentación frente al Málaga.

Los nombres relacionados con el club rojiblanco desde la pasada semana han sido los de San Emeterio, Pozo y Nacho Gil. Los dos primeros se desenvuelven en el centro del campo y pertenecen al Sevilla, aunque el primero está cerca de marcharse traspasado al Valladolid, vía por la que llegaría a Granada. Gil es un hombre de banda, de la cantera del Valencia, que la pasada temporada disputó minutos con el primer equipo. Esas opciones serían en forma de cesión. Todas ellas dependen de confirmar las salidas esperadas.