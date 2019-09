Quiere dar un paso más

Tras dos temporadas que serán intrascendentes en la historia del Celta, la entidad gallega quiere dar un paso adelante y luchar por cotas mayores. Hasta el momento, el cuadro vigués cuenta con los mismos puntos que el Granada CF, aunque su objetivo es más ambicioso, ya que es un club totalmente asentado en Primera División. Para acometer su objetivo, la directiva ha confiado el banquillo de Balaídos a Fran Escribá, que hasta el momento tiene al rival de los rojiblancos con cuatro puntos y situado en mitad de la clasificación, a pesar de contar con un calendario complicado en el inicio de la temporada.

Temible

El calendario del Celta de Vigo en las tres primeras jornadas de competición era temible. A pesar de jugar dos partidos de forma consecutiva en Balaídos, la entidad de los rivales que recibió en casa hacía presagiar lo peor. Real Madrid y Valencia eran los dos equipos ante los que se enfrentaba en las dos primeras fechas en casa. El calendario lejos de Galicia no mejoraba, ya que su única visita ha sido al Sánchez Pizjuán. Que los hoy locales cuenten con 4 puntos a estas alturas de campaña tiene el doble de mérito. El rival del Granada fue capaz de vencer al Valencia en casa y de sumar un punto ante el Sevilla, por lo que el balance es muy positivo.

Cambios

Llegó para salvar al Celta del descenso a Segunda División y la directiva celeste decidió en verano que Fran Escribá era el entrenador idóneo para continuar con el proyecto vigués en Primera. El técnico se caracteriza por formar equipos aguerridos en defensa y a los que les gusta tener la posesión del balón. Señas de identidad que hasta el momento se han podido ver en Vigo.

El equipo

Rubén Blanco es el titular indiscutible en portería. Para el centro de la zaga, Escribá le ha dado la confianza a Aidoo y Araujo, mientras que en los laterales se sitúan Olaza, en el izquierdo, y Kevin Vázquez, en el derecho. El técnico vigués sitúa un doble pivote en el centro del campo que está formado por Fran Beltrán y Lobotka. Detrás del delantero se encuentra Brais Méndez mientras que las bandas son para Denis Suárez y Gabriel con Aspas como punta de lanza.

Novedad

Sobre la bocina para la finalización del mercado de fichajes, el Celta anunció la llegada de Rafinha. El ex jugador del Barça, que disputó los primeros partidos de liga con el conjunto culé y lo hizo como titular, vuelve a Balaídos para intentar recuperar su mejor versión. A pesar de que el centrocampista rindió a buen nivel con el conjunto azulgrana, era consciente que en Can Barça las oportunidades iba a ser limitadas y decidió apostar por un proyecto como el del Celta. Rafinha, no obstante, no podrá jugar por lesión.

Fichajes

Siete incorporaciones ha realizado el Celta para la presente temporada, por lo que es uno de los clubes que menos cambios ha realizado en su plantilla. Llegaron en defensa Aidoo y Jorge Sáenz; en el centro del campo Denis Suárez, Pape Cheick y Rafinha; y arriba las novedades son Gabriel y Santi Mina. Son pocas modificaciones, pero de jugadores contrastados y que son titulares casi todos ellos.