Rafa Morales: "Ojalá algún día pueda volver al Granada CF"

Tras ocho años en la entidad rojiblanca, Rafa Morales deja el Granada CF para dar el salto a la categoría sénior. El alboloteño, que entrenará al Club Deportivo Agroisa Huétor Tájar en el Grupo IX de la Tercera División, terminó la pasada temporada al frente del Granada B pero la dirección deportiva del club ha decidido no darle continuidad pues todo hace indicar que volverá a ser Pedro Morilla el que se haga cargo del filial.

Morales, que ya trabaja en la planificación del cuadro hueteño pese a que aún la entidad del Poniente no ha hecho oficial su nombramiento, señala que "el club quería que siguiera en el División de Honor una temporada más pero mi objetivo era dar un paso más en mi carrera como entrenador. He tenido varias opciones de Tercera División y he preferido cambiar de aires. Todas las decisiones conllevan un riesgo pero creo que es un buen momento para dar un giro en mi trayectoria", señaló. No obstante, se muestra muy agradecido a una entidad a la que "ojalá pudiera volver".

El técnico alboloteño entrenará al Huétor Tájar la próxima temporada

Su paso por la cantera se inició con el juvenil de Liga Nacional en el que estuvo tres años y otros cinco en el División de Honor, en el que cada año ha ido mejorando. En su última campaña logró la quinta posición con 59 puntos, una cifra que no había conseguido hasta ahora, aunque los últimos tres partidos no los dirigió al hacerse cargo del Granada B.

Por otra parte, el presidente del Huétor Vega, Félix Márquez, señaló a esta redacción que su equipo "será filial del Granada CF, sea en División de Honor o Tercera División". Esto supone que a la entidad hueteña llegarán un total de ocho jugadores que han cumplido la edad juvenil pero que les falta madurez para jugar en el segundo equipo. El acuerdo está cerrado y aprobado por la asamblea de socios del club metropolitano.