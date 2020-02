Vida extra para el Recreativo (1-0)

El Recreativo Granada mantiene el pulso. El filial doblegó al Don Benito en Los Cármenes por un gol a cero gracias a un tanto de Migue García en los últimos minutos del encuentro. El Don Benito llegó a tener contra las cuerdas al bloque granadinista e incluso gozó de un penalti en el primer acto, pero los extremeños no atinaron y sufrieron lo que ha vivido el 'Recre' tantas veces. El triunfo deja al conjunto de David Tenorio a cuatro puntos de la salvación.

David Tenorio sorprendió con su once inicial. El técnico alineó a tres centrales, por lo que parecía que el esquema iba a ser con línea de cinco en la retaguardia, pero finalmente Héctor se ubicó en el lateral izquierdo para dejar más influencia ofensiva a Migue García. Dani Villa entró en el once en la mediapunta por detrás de Nuha Marong, mientras que la banda derecha fue para Mario Ruiz.

El choque arrancó con dominio de la posesión para el Recreativo, pero los guardametas fueron dos espectadores más en el primer cuarto de hora de juego. El primer acercamiento claro llegó tras una dejada de Migue García a la que Nuha Marong no llegó por poco. El delantero de Gambia cabeceó fuera poco después en un saque de esquina.

Ocasiones, susto y ridículo

En el 30’, Dani Villa se plantó en el área tras una buena conducción, pero disparó forzado y no pudo superar a Sebas Gil. En el córner, Fran Serrano ganó la partida a su par, pero su testarazo se marchó fuera. Eran los mejores minutos del filial rojiblanco.

Cuando mejor estaba el cuadro nazarí llegó un buen susto. En el minuto 34 Chele fue derribado entre Montoro y Héctor cuando entraba al área y el colegiado decreto pena máxima para el Don Benito. David Agudo lanzó el penalti a lo panenka y Andorinha no picó. Lo cierto es que el ridículo fue mayúsculo.

Tras el fallo desde los once metros, el ritmo del choque fue trabado hasta la llegada del descanso. Antes del pitido del árbitro llegó la primera sustitución debido a la lesión de Chele, que dejó sus sitio a Óscar Fernández.

Reanudación

El empate no era válido para los locales, que salieron del vestuario con la intención de buscar con más convicción la portería rival. Dani Villa rozó el 1-0 con un remate de chilena que Sebas Gil repelió. El ex del Villarreal se mostró muy activo en su primera titularidad con el equipo.

La actitud dominante del Recreativo duró pocos minutos, pues el Don Benito cogió las riendas del partido. El cuadro de Juan García comenzó a acumular llegadas y a disfrutar más de la posesión del cuero.

Los cachorros granadinistas mostraron precipitación en muchas acciones que terminaron en pérdida. Mario Ruiz volvió a rendir por debajo del nivel que acostumbra. David Tenorio intentó cambiar el guión del duelo con la entrada de Aranda, que relevó a Dani Villa cuando el crono rebasaba la hora de juego.

Dani Villa completó un buen partido en su primera titularidad como rojiblanco

Juan García movió también ficha con la entrada de Manu Miquel. Su equipo continuó dominando el choque y en el 67’ gozó de una buena oportunidad en las botas de Óscar Fernández, que realizó un disparo raso y fuerte al que Andorinha respondió con buenos reflejos.

El panorama era gris para el Recreativo, pero el equipo estaba obligado a ganar y David Tenorio decidió meter más pólvora. Rubén Sánchez entró a falta de veinte minutos para el final por Mario. El punta se situó con Nuha en la delantera y Migue García y Aranda se ubicaron en las alas para jugar a pierna cambiada.

El cuadro rojiblanco sumó algunas llegadas por la derecha, donde Garrido completó un encuentro muy serio. A falta de un cuarto de hora David Agudo tuvo la ocasión de redimir su error en el penalti tras un buen contragolpe y un recorte seco en el área, pero mandó el balón a las nubes cuando tenía todo a favor.

Agudo disfrutó de dos ocasiones muy claras para adelantar a su equipo en el marcador

El encuentro se convirtió en un correcalles en el que las transiciones de ambos conjuntos entrañaban un peligro notable, pero nadie acertaba a marcar.

El gol

En el minuto 85, el héroe de San Fernando, Migue García, reapareció afortunadamente para repetir la misma hazaña. Un balón rechazado cayó en los pies de Isi, que filtró un buen pase para el '7', que recibió en la frontal y disparó nada más girar. El lanzamiento de Migue se alojó a la izquierda de Sebas Gil y los casi mil espectadores de Los Cármenes estallaron de alegría.

El tanto local no apaciguó el ritmo del encuentro, lo que no benefició para nada a un Recreativo que no supo jugar con el resultado.

El Don Benito trató de buscar el empate a la desesperada, con más corazón que cabeza, mientras que Nuha, Rubén y Aranda no atinaron a finalizar ningún contragolpe. Finalmente los tres puntos se quedaron en casa y el 'Recre' alberga esperanzas.