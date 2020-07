El Recreativo comienza el lunes la pretemporada

El Recreativo Granada, que la próxima campaña volverá a competir en Segunda B, iniciará el próximo lunes su pretemporada.

Aunque aún se desconoce la fecha de inicio de la competición y también la configuración de los grupos de la misma, ya que al no haber descensos por el parón de la pandemia se ha ampliado el número de equipos en la división de bronce de ochenta a cien, la formación dirigida por David Tenorio ha decidido ponerse ya manos a la obra sin más dilación.

Desde el propio Granada reconocen que será una pretemporada más larga de lo habitual debido a que los jugadores del filial llevan varios meses sin trabajar, en concreto desde la suspensión obligada de la Segunda B a causa de la pandemia en la primera quincena del mes de marzo.

No deja de ser curioso que el Recreativo comience la próxima pretemporada el lunes cuando sólo un día antes, el domingo, se van a disputar dos eliminatorias de repesca de primeros clasificados de Tercera para definir los últimos equipos que ascienden a Segunda B, y cuando aún no se ha completado el curso en la Liga Smartbank y no están confirmados al cien por cien los conjuntos que descienden.

La plantilla del filial rojiblanco completará la pertinente revisión médica el lunes para comenzar desde el martes con las sesiones de entrenamiento, desde las nueve de la mañana en la ciudad deportiva.

Entrenamientos individuales

El horario de trabajo será sólo de mañanas hasta el sábado, alternando tareas en el gimnasio y en el césped de la instalación rojiblanca. Además, las sesiones se llevarán a cabo de forma individualizada, cumpliendo todas las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los jugadores, informó el club.

No hay confirmación de qué jugadores iniciarán la pretemporada con el Recreativo Granada, aunque es previsible que no estén miembros del filial como Migue García, Andorinha, Mario o Pepe que han participado hasta hace sólo unos días en los entrenamientos, y en algunos casos también en las convocatorias, del primer equipo.

El club nazarí ha confirmado en las últimas semanas las renovaciones de Pepe, Montoro y Butzke, la promoción al Recreativo de los jóvenes Bryan Zaragoza, Raúl Castro y Cristian Gutiérrez, los dos primeros desde el juvenil y el tercero desde el Huétor Vega, y los fichajes de Álvaro Bravo y Dani Hernández.