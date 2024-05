El Recreativo Granada quiere prolongar su buena racha ante 'La Fábrica'

Al Recreativo Granada solo le queda seguir disfrutando en las jornadas restantes de liga en Primera Federación, y buscará su cuarta victoria consecutiva frente al Real Madrid Castilla, este domingo a partir de las 20:00 horas en el Alfredo di Stéfano.

El equipo dirigido por Germán Crespo, que ya está matemáticamente descendido desde hace varias jornadas, busca mantener su buen rendimiento después de su última victoria sobre el Córdoba y cerrar la temporada de la mejor manera posible.

A pesar de haber asegurado su descenso, el filial del Granada CF ha mostrado un desempeño sólido en su último partido, donde derrotó al Córdoba CF con un marcador de 3-0 en el Nuevo Los Cármenes. Aunque el descenso ya está confirmado, el equipo anhela terminar la temporada con buenas sensaciones, mostrando un rendimiento prometedor en esta etapa final.

Sin tener objetivos deportivos en juego, los rojiblancos pueden aprovechar este tramo final para jugar sin presión y exhibir su fútbol sin restricciones. Aunque cuentan con una plantilla limitada, están demostrando su capacidad para competir y están empezando a prepararse para la próxima temporada en Segunda RFEF, donde buscarán recuperar su posición en la categoría. La primera mejoría dentro del desastre fue abandonar la vigésima posición tras ganar a los cordobeses, puesto de colista que ahora ocupa el Atlético Baleares.

El rival

Por su parte, el equipo dirigido por Raúl González no ha realizado una gran temporada ya que va a quedar lejos de las primeras posiciones, pero ya tiene casi asegurada la permanencia una temporada más en Primera Federación. Una segunda vuelta con hasta 8 derrotas le han hecho terminar más cerca de abajo que de arriba.

Espera mantener su posición estable en la mitad de la tabla durante las últimas jornadas de la fase regular y concluir la temporada de manera tranquila.El filial del Real Madrid, cuyo primer equipo curiosamente también se enfrentó al primer equipo del Granada en el Nuevo Los Cármenes, llega a este partido tras un empate sin goles contra el Ibiza en un partido que no destacó por su brillo.

Los blancos se sitúan a catorce puntos del playoff de ascenso y a nueve puntos de la zona de descenso. Aunque su principal enfoque es la formación de jugadores para el primer equipo bajo la dirección de Carlo Ancelotti, buscarán acercarse a la zona alta la próxima temporada y luchar por un puesto en los playoffs de ascenso.

Los mayores peligros de la plantilla del Real Madrid Castilla pasan por las botas de Nico Paz, delantero que este año ha debutado con el primer equipo y precisamente por ese motivo no estuvo en el partido de la primera vuelta en la Ciudad Deportiva. El hispanoargentino lleva nueve goles y cuatro asistencias en 29 partidos.

Por otro lado, destaca también Álvaro Rodríguez, con la misma cantidad de goles pero dos asistencias menos. De hecho fue el que logró el empate del Castilla en aquel 1-1 en Granada. Asimismo, el mejor asistente es Rafael Obrador, con cuatro pases de gol que ha conseguido desde el lateral izquierdo. Va a tener el Recreativo de que Peter Federico, que fue un quebradero de cabeza en el empate de la primera vuelta, fue cedido al Valencia en invierno y se está formando en Primera División. Theo Zidane, centrocampista cuyo apellido no necesita explicación ninguna, también ha aportado dos goles y tres asistencias y cuajó un gran partido en la Ciudad Deportiva.

Tras la sorprendente racha de tres victorias que no está dejando a nadie indiferente, este equipo quiere seguir demostrando que tiene calidad y que no es tan inferior como pensaban, aunque no sirva para quedarse en la categoría, defender un escudo y el orgullo personal de los futbolistas sonlos valores que tienen que prevalecer en las jornadas restantes de esta temporada.