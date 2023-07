Los impresionantes estadios que esperan al Recreativo Granada en Primera RFEF

Mucho se habla estos días en clave Granada CF de la posible venta del club y también, desde el punto de vista más deportivo, del próximo inicio de la pretemporada del primer equipo.

Y poco se comenta la ilusionante campaña que le espera al Recreativo Granada, filial que consiguió el ascenso de firma brillante el curso que acaba de finalizar y que se va a estrenar en la Primera RFEF.

Parece que no se presta atención al ‘Recre’ ni en la propia entidad, que aún no ha anunciado la continuidad en el banquillo de Juan Antonio Milla, el ‘culpable’ del histórico ascenso. Ni que decir tiene que todo lo que no sea que siga al frente del equipo, será un atentado al sentido común.

Entre las muchas cosas bonitas que le va a pasar al Recreativo Granada es la de campos espectaculares que va a poder visitar, como lo demuestra un pequeño análisis a los 19 escenarios en que va a tener que jugar.

El Recre, en principio, disputará sus encuentros en la Ciudad Deportiva Granada CF, lo que supondría, con diferencia, el peor campo en cuanto a capacidad de todos los de su grupo de Primera RFEF.

De hecho, los 600 aficionados que tienen cabida en la instalación, que apurando mucho y rizando el rizo pueden ser algunos cientos más, se quedan lejísimos de los siete campos con diez mil o más asientos en los que jugará el filial.

Se llevan la palma el Enrique Roca del Real Murcia con 31.179 asientos y La Rosaleda del Málaga con 30.044.

Superan los veinte mil el Nuevo Arcángel del Córdoba (21.822) y el Nuevo Colombino del Recreativo de Huelva (21.670), y los diez mil el Romano José Fouto del Mérida (14.600), el Estadio Castalia del Castellón (12.500) y el Estadio Linarejos del Linares (10.001).

El resto

Los dos únicos escenarios que, aparte del del Recreativo, no superan el aforo de cuatro mil espectadores que exige la RFEF son el Estadio Antonio Solana del Intercity (2.500) y el Cerro del Espino del Atlético de Madrid B (3.376).

Pasan el corte por poco el Estadio Balear del Atlético Baleares (4.200), El Collao del Alcoyano (4.850) y El Pinar del Atlético Sanluqueño (5.000).

El resto de ‘campazos’ donde esta campaña va a jugar el Recreativo son El Maulí del Antequera (6.000), Can Misses del Ibiza (6.000), el Alfredo Di Stefano del Real Madrid Castilla (6.000), el Estadio Iberoamericano del Atlético Sanluqueño (6.427), el Alfonso Murube del Ceuta (6.500), el Nuevo Mirador del Algeciras (7.200) y el Álvarez Claro del Melilla (8.000).