El Recreativo Granada saca un valioso punto en su visita al Marbella (0-0)

Rubén Torrecilla: "La permanencia se ve más cerca"

Rubén Torrecilla, entrenador del Recreativo Granada, lo primero que quiso es "dar la enhorabuena a mi equipo, ha hecho un señor partido". El técnico explicó que "en la primera parte hemos sido claros dominadores del juego, con ocasiones muy claras, y en la segunda al quedarnos con uno menos tanto tiempo, en un campo tan grande y con la calidad que tiene el Marbella, pero tampoco hemos pasado tantos apuros. Ha habido un par de ocasiones y nosotros también hemos tenido la última con Nuha solo contra el portero de cabeza".

Por todo ello, el técnico rojiblanco manifestó que "en el cómputo general me voy muy contento con el equipo, con el trabajo que han hecho durante la semana, con el trabajo en el partido, por ser dominadores del partido, y para mí hubiésemos merecido ganar, porque al final, como en el boxeo, a los golpes, nosotros hemos hecho más ocasiones. En juego con balón igual, hemos tenido más la posesión, hemos dominado, salvo esos últimos 30-35 minutos que hemos estado con uno menos es normal, y además frente a un equipo con calidad, pero estamos contentos con el punto que hemos conseguido".

Con respecto a la expulsión de Caio, Torrecilla se mostró disconforme porque "en un partido se expulse a un futbolista por algo que para mí no es agresión, es un contacto, he preguntado si se ve algo en la tele y no se ve nada, no se puede expulsar, nos pasó igual en nuestro campo con el Marbella, por eso no se puede expulsar a un jugador y dejar a un equipo con uno menos tantos minutos. Yo he tenido aquí una con Granero que a mí sí me ha agredido, me ha pegado un manotazo en la cabeza y ha sido dos minutos antes. De los árbitros no me gusta hablar, yo refuerzo lo que ha hecho el equipo, hemos terminado con uno menos por algo inexplicable, pero hay que seguir".

En todo caso , el entrenador rojiblanco concluyó que "al final la permanencia se ve más cerca, estamos empatados con Las Palmas, le sacamos tres puntos al Marbella, con seis puntos en juego, pero eso no tiene que hacer que nos relajemos, ahora no viene un Recreativo de Huelva que, aunque ya está descendido no tiene que influir para nada, fijarnos en nosotros, en competir, en tener las ideas claras, en atacar, buscar la portería rival y defender como hemos hecho. No hay otra premisa que ser un equipo competitivo y salir a ganar cada partido".