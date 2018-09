El Recreativo de Morilla no depende de nadie en ataque

Tradicionalmente la forma de juego de los equipos filiales suele tender a buscar la portería contraria, prestarle en cierto modo menos atención a los sistemas defensivos y bajar los brazos cuando viene mal dadas, sea por marcar el rival pronto o por errores por falta de concentración muy habitual en jugadores jóvenes. Pero hay excepciones y una de ellas es el Recreativo Granada.

El conjunto entrenado por Pedro Morilla, si por algo se caracteriza, es por ser muy competitivo, responder ante las adversidades y ser constantes en el esfuerzo hasta el último minuto. Una forma de jugar que el técnico sevillano lleva inculcando a sus futbolistas desde la pasada campaña y que fue lo que se pudo ver el pasado domingo en la Ciudad Deportiva rojiblanca ante el Almería B.

Ontiveros, Andrés, Víctor Morillo, Héctor, Nacho Buil y Antonio Marín son los goleadores

En cualquier otro filial las bajas se notan de manera notable pero en el 'Recre' no es así, y eso que no tiene un jugador del que dependa en ataque. La pasada campaña si Pablo González junto a Casi y David Grande no rendían, el 'B' tenía muchos problemas para hacer gol. Pero esos tres piezas ya no están, lo que ha obligado a reinventarse y que sean otros los que asuman la responsabilidad ante el arco rival.

Los de Morilla son los segundos máximos goleadores del Grupo IV con seis tantos, por detrás del Marbella con nueve. Media docena de goles que han sido anotados en dos de las cuatro citas y con un protagonista diferente en cada uno de ellos. Hasta el momento, los 'cachorros' rojiblancos no dependen de nadie en la parcela ofensiva y buena prueba de ello es que Ontiveros, que en teoría es el hombre referencia, únicamente ha marcado un gol, al igual que Andrés, Víctor Morillo, Héctor, Nacho Buil y Antonio Marín. Seis goles y seis goleadores. Eso se llama repartir los esfuerzos.