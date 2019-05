El Recreativo logró el objetivo sobre el césped del Vicente Sanz de Don Benito, donde los de David Tenorio fueron capaces de sumar los tres puntos para sellar su salvación matemática y no tener que esperar a otros resultados en otros campos del Grupo IV de Segunda División B. Con ello, el filial del Granada CF se marcha de vacaciones y no tendrá que disputar la promoción por no bajar a Tercera División.

Los primeros minutos de partido fueron una primera toma de contacto entre dos equipos que se jugaban la temporada en el partido. El empate le servía a los locales, mientras que los rojiblancos estaban obligados a ganar para evitar el puesto de promoción de descenso, aunque el descenso directo estaba evitado de manera matemática.

Los primeros en entrar en el partido fueron los de Tenorio, aunque sin generar excesivo peligro a la portería de Néstor, mero espectador en los primeros compases, aunque luego fue protagonista. En el 12’ llegó el primer acercamiento serio del conjunto nazarí, en las botas de Juancho, pero estuvo atento Mario Gómez para cortar la jugada dentro del área. Un minuto después fue Garrido el que puso un buen balón desde la derecha que de nuevo Juancho remató muy desviado desde el segundo palo.

Apretó el filial y al cumplirse el primer cuarto de hora llegó otra ocasión, a balón parado, que Rubén Sánchez remató a las manos de Néstor. Al igual que hizo sólo un minuto después esta vez Isi desde la frontal.

El meta rojiblanco se convirtió en protagonista en el 19’, para salvar un disparo de Rubén Sánchez y mandó a saque de esquina, que el propio ‘9’ visitante fue a rematar fuera por poco. El ‘Recre’ llevó la iniciativa y lo volvió a intentar en el 23’ con un centro de Juancho desde la izquierda al que no llegó Nacho Buil por centímetros.

El Don Benito sólo logró responder casi a la media hora de juego con un disparo de Abraham Pozo a la salida de un córner que taponó bien la zaga del filial andaluz. Pero la contestación visitante no se hizo esperar y en el 31’ Nacho Buil se plantó delante de Néstor que volvió a negarle el gol.

Prácticamente nada pudo hacer ante el disparo posterior de Isi, en el 37’, que ajustó al palo contrario para adelantar al filial nazarí y acercarle a la salvación (0-1). Con esa ventaja visitante se llegó al descanso en el Vicente Sanz, con un gran ambiente en las gradas.

La segunda comenzó con arreón local que se tradujo en gol ya en el 49’ en una falta lejana en la que Pepe Bernal sorprendió a Lejárraga para poner la igualdad en el marcador (1-1). La segunda mitad fue eléctrica, como se esperó. En el 52’, Sillero pudo hacer el segundo para el Don Benito tras un gran control al borde del área, pero cruzó demasiado el balón.

Los locales perdonaron y lo pagaron. Y así fue para el conjunto de Juan García que cinco minutos después vio como el filial del Granada CF volvió a ponerse por delante en el 57’ tras una buena triangulación con Isi que dejó a Jean Carlos para que éste superara de nuevo a Néstor (1-2).

Empezó entonces la tarde de transistores o de móviles en este siglo XXI en el municipal de la localidad pacense. El segundo gol del Marbella sirvió para que ambos pudieran respirar tranquilos.

Dos ocasiones claras en ese tramo final. La del Don Benito, en el 70’, una falta botada por Matheus que se marchó a las nubes. Y en el 88’ la del Recreativo Granada, contragolpe de Juancho que Trinidad salvó bajo palos en el disparo de Cambil.

La grada advirtió del final del partido del Marbella y ambos equipos empezaron a celebrar aún con el balón en juego. Y es que el fútbol deja escenas que pueden parecer inverosímiles. Un equipo que perdió, celebrando la derrota. Y que el ganó celebrando la permanencia. Una fiesta total.