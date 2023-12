Resumen del año del Granada CF: Cinco primeros meses repletos de éxitos

El año 2023 será, sin duda, un año para recordar en el granadinismo en todos los sentidos de la expresión. Arrancó casi sin presencia rojiblanca en el play off de ascenso pues el equipo recibió el año sexto, pero acabó la temporada celebrando en la Fuente de las Batallas el Campeonato de Segunda División. Sin embargo, lo terminará con la incertidumbre de si es posible aún retomar el vuelo y quedarse un año más en la categoría de oro. El primer paso es un mercado de fichajes determinante que ya ha comenzado con la renovación en los despachos y la llegada de Bruno Méndez, y a falta de anuncio oficial, Augusto Batalla. Así ha sido el agitado 2023 del Granada CF hasta el verano:

Enero

Con un Paco López asentándose en el banquillo de Los Cármenes tras la destitución en noviembre de Aitor Karanka, el valenciano mejoró el sistema de juego de un equipo que se venía abajo a domicilio, pero que en casa ganaba casi por inercia. El primer partido del año fue una victoria por la mínima en casa frente al Cartagena, con gol de Uzuni de penalti, que dejó al equipo quinto. Pocos hubieran predicho que el Granada se coronaría como campeón de Segunda al comenzar el año pues estaba a seis puntos del líder, la UD Las Palmas.

No obstante, el 14 de enero, a pesar de una derrota clara en casa del Levante, Paco López les dijo a sus jugadores que así sería y así fue gracias a la mentalidad ganadora que le infundió a sus futbolistas, a pesar de que el desempeño como visitante no fue mucho mejor que con Aitor Karanka. A partir de ahí, el equipo cogió vuelo y no perdió un sólo encuentro hasta abril en una meteórica racha.

Febrero

Exceptuando el empate en Huesca, todo fueron victorias en el mes más corto del año: 0-2 frente al Villarreal B, 2-0 en casa frente al Tenerife, el mencionado empate a uno en tierras oscenses y una nueva victoria en casa en el derbi frente al Málaga, gestada en el último minuto con gol de Sergio Ruiz. Comenzaba a construirse el fortín en Los Cármenes, que permaneció sin ver a su equipo perder todo el curso. A pesar de ello, sólo pudieron ascender puestos en la tabla hasta la quinta posición, porque Las Palmas, Alavés, Levante y Eibar, que eran los cuatro primeros clasificados, no soltaron el pie del acelerador.

Marzo

Este mes fue idéntico al anterior en cuanto a resultados: tres victorias y un empate, continuando con la racha de imbatibilidad como local. Para empezar, se remontó al Burgos lejos de casa con tres goles a partir del 70', dos de ellos de Jorge Molina y otro del albanés Uzuni. No pudieron pasar del 2-2 en Los Cármenes frente a la Ponferradina, y en Albacete, Ricard y Uzuni se aliaron entre ellos (con un gol cada uno y una asistencia el uno al otro) para darle los tres puntos al Granada CF, que cerró el mes ganando al Oviedo por la mínima en Los Cármenes en un partido donde el lateral catalán le arrebató el empate a los hombres de Cervera en el 89'. La jornada 32 fue clave, ya que perdieron tanto Alavés como Las Palmas (aquel 4-1 del Tenerife en el derbi canario), y el equipo despidió marzo en puestos de ascenso directo (segundo con 61 puntos).

Abril

Con el fin de temporada ya viéndose al final del túnel, el Granada perdió su racha de imbatibilidad tras más de dos meses sin perder. Dos derrotas seguidas frente a Sporting y Zaragoza hicieron que el cuadro de Paco López cayera a la cuarta posición, aunque justo después se consiguió una importantísima victoria en casa frente a Las Palmas, para volver a caer en Santander frente al Racing y perder dos puntos en casa con el 1-1 del Eibar. El Granada entró en mayo tercero, pero con los equipos de arriba más juntos que nunca y con una diferencia de sólo tres puntos entre el primer y el quinto clasificado.

Mayo

Fue el mes de la vuelta a Primera. Aunque sobre el papel era un calendario complicado, el equipo dio la cara en el momento clave de la temporada y mantuvo una fortaleza y regularidad que le llevó a ser campeón. Se inició el mes con la visita a Mendizorroza en aquel 1-1 con goles de Uzuni y Luis Rioja donde el Granada pudo llevarse unos tres puntos que hubieran allanado mucho el camino restante. Antonio Puertas fue el artífice de varios puntos en mayo, y es que aportó goles o asistencias en casi todos los partidos. En la jornada 40 ganaron con cierta comodidad a un Lugo que se vio con dos goles en contra antes de media hora, gracias de nuevo a Puertas y Bryan Zaragoza.

En el penúltimo encuentro, con la ciudad volcada por lograr el objetivo común, volver a Primera, lograron una valiosísima victoria en Miranda del Ebro 1-3 con doblete del almeriense y otro de Bryan. El Granada iba a llegar a la última jornada líder, con 72 puntos. Las Palmas tenía 71 y Alavés 70, por lo que todo estaba por decidirse. Afortunadamente, el equipo hizo los deberes y ganó con cierta comodidad, 2-0, a un Leganés que acabó en media tabla. Uzuni y Bryan (con dos nuevas asistencias de Antonio Puertas) inundaron de alegría Granada y a su gente, que veía como el equipo volvía a estar entre los mejores. La noche fue un poco más especial si cabe para Myrto Uzuni, que aparte de ascender a su equipo, le pidió matrimonio a su pareja en el verde de Los Cármenes. No olvidará nunca aquel 27 de mayo.

El ascenso del Granada tuvo dos grandes protagonistas: Myrto Uzuni como máximo goleador, con 23 goles, y Raúl Fernández como Zamora, al no conceder más que 19 tantos en 29 partidos. También fue rojiblanco el máximo asistente de la categoría: José Callejón, con nueve pases definitivos. Y llegaba un verano con la tarea de prepararse correctamente para la vuelta a Primera...(Habrá segunda parte)