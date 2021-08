Robert Moreno, impresionado con el terremoto del jueves

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, habló en su rueda de prensa de este sábado previa al partido del lunes ante el Villarreal de dos de los temas más recurrentes en Granada en los últimos días: el terremoto del pasado jueves y la ola de calor.

“Vivo en un piso muy alto, estaba acostado y me desperté. Te impresiona cuando no eres de aquí. Es algo nuevo para mí. Espero que me toque vivir unos cuantos terremotos más porque significará que estoy aquí mucho tiempo”, apuntó sobre el seismo.

Robert Moreno reconoció que las altas temperaturas de estos días afectan a los jugadores “como a cualquier persona”.

“Tratamos de controlarlo y nos adaptamos lo mejor posible. Hasta ahora ha sido llevado salvo dos o tres días de esta semana, que los entrenamientos han durado más”, agregó el preparador rojiblanco.

Al entrenar el Granada en estos días de verano a las nueve de la mañana, y buscando que el calor les afecte lo menos posible, el preparador afirmó que los jugadores llevan a la ciudad deportiva antes de las ocho y que tanto él como el resto de técnicos los hacen a las seis y media o siete de la mañana.