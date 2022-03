Robert Moreno se despide del Granada CF deseando "lo mejor a corto y largo plazo"

El ya extécnico del Granada CF Robert Moreno se despidió con un comunicado emitido por el club en el que quiso agradecer el apoyo que ha tenido de los jugadores, su staff técnico y demás personal del club en su corta etapa.

El catalán se mostró “triste por no haber podido culminar el objetivo que todos teníamos, pero creo que tanto mi staff como yo hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para ayudar al equipo”. Tras agradecer a la plantilla “por su esfuerzo y profesionalidad y su trato personal y la confianza en nuestro trabajo”, los calificó como “el gran activo para este club”, no quiso olvidarse de su staff “por entregarse en cuerpo y alma y dedicar todas sus fuerzas a este proyecto, además de por hacerme el trabajo más fácil”.

Agradecimiento

No se quiso olvidar de “todos los que, desde la dirección del club, confiaron en mí desde el principio para darme la oportunidad de entrenar al Granada CF y que han trabajado junto a mí, tanto en los mejores como en los peores momentos”. Tras reconocer que “no siempre ha sido sencillo, desde el primer día hasta hoy he entregado lo mejor de mí en este proyecto con una única intención, lograr los mejores resultados para hacer feliz a la afición”.

De los aficionados destacó “su apoyo y comprensión. Incluso en los malos momentos he sentido vuestro cariño. Cada palabra de ánimo que he recibido ha sido de gran ayuda”. Por último, no se olvidó de “la gente de Granada. Mi familia ha sido feliz y eso trasciende al fútbol y al club. La felicidad de la familia de un entrenador es la que permite soportar la responsabilidad de representar a este gran club”. El comunicado terminó deseando “lo mejor al club en el corto y en el largo plazo. El Granada CF merece disfrutar de los mejores éxitos deportivos”.