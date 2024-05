Roger Lamesa: "No quiero culpar a las jugadoras de la derrota, asumo la responsabilidad"

El técnico del Granada CF Femenino, Roger Lamesa, valoró el encuentro de sus jugadores frente al Betis en el que terminaron remontando las verdiblancas para llevarse unos valiosos tres puntos.

"Los tres puntos del Betis son merecidos. Creo que en la primera parte a pesar de no entrar bien en el partido, algo indicativo de que algo no está bien, hemos tenido el balón y desarrollado un poco el plan de partido. En la segunda parte no hemos tomado buenas decisiones y pedimos disculpas si desde nuestra parte no hemos decidido bien. Queríamos que el equipo fuera hacia arriba y no se ha dado", lamentó el técnico.

"El equipo en los momentos importantes no ha estado bien, en los pequeños detalles nuestro adversario ha competido mejor. Ese aprendizaje es un proceso, somos debutantes y vamos a seguir currando al máximo para estar mejor en estos momentos. Algunas cosas que estamos acostumbradas a hacer bien, gestionar pérdidas...En momentos donde el rival no te penaliza, hoy nos ha penalizado y en eso tenemos que crecer. No quiero responsabilizar a mis futbolistas de la derrota: llevan una temporada a nivel de crecimiento y sufrimiento por este escudo enorme, y como bloque pasándolo mejor y peor tan grande que asumimos la responsabilidad", explicó Lamesa.

Sobre el próximo partido del Granada, frente al descendido Sporting de Huelva, comentó que "quien pensara que hoy nos salvaríamos tenía un problema, queda mucha Liga y somos un recién ascendido que ha perdido once partidos seguidos con el presupuesto más bajo. Lo que tenemos que hacer es seguir peleando, centrarnos mucho en el Sporting y a competir, no nos queda otra", comentó Lamesa.