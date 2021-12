Torrecilla se muestra "muy orgulloso" de su equipo

El entrenador del Recreativo Granada, Rubén Torrecilla, se mostró muy satisfecho con el punto sacado por su equipo este domingo ante el Levante Atlético en un partido muy complicado para los rojiblancos al quedarse con diez jugadores en el primer tiempo y con nueve a la hora de juego debido a las expulsiones de Da Costa y de Youness.

“Estoy muy contento con el punto y con el esfuerzo que mostraron los jugadores. Es un punto muy válido, ya que sumar ante un rival como este con todas las circunstancias en contra que se han dado tiene mucho mérito”, afirmó en referencia a los dos expulsados.

“Hemos aguantado bien en inferioridad numérica y es una pena que al final en una acción desafortunada de Sarr hemos encajado el empate. Pero estoy muy orgulloso del trabajo de todos los jugadores”. agregó el preparador rojiblanco centrado en la acción del 1-1, que llegó en un fallo garrafal del meta Sarr, motivado por el viento, al introducir el balón en su propia meta.

“Los chavales hicieron un esfuerzo espectacular, estoy muy orgulloso de ellos. No es fácil jugar tantos minutos con dos jugadores menos y yo creo que fuimos merecedores incluso de la victoria”, añadió.

“Cuando acabó el partido di la enhorabuena a los jugadores porque se dejaron la vida por la camiseta con ocho jugadores en el campo. Estoy muy orgulloso de este grupo que nunca tira la toalla y se esfuerza al máximo por el equipo”. sentenció el preparador del Recreativo.

Árbitro y próximo partido

Pese a que la actuación arbitral perjudicó de forma grave y clara al filial rojiblanco, Torrecilla no quiso arremeter contra el colegiado: “No me gusta hablar de los árbitros, pero la realidad es que hemos tenido dos partidos con este árbitro y hemos sufrido tres expulsiones, alguna de ellas muy dudosas. No digo que lo haga con mala fe, pero puede que nos haya perjudicado”.

“Al final un punto que en este tipo de campos y por el contexto es bueno, pero hay que resaltar la labor de los chavales, el esfuerzo y que físicamente están como aviones”. concluyó Rubén Torrecilla.

Tras el empate ante el Levante Atlético, el Recreativo pone ya la mirada en el partido de la siguiente jornada, que será la número 15 en el Grupo V de la Segunda RFEF.

El club rojiblanco confirmó este lunes que el próximo partido del Recreativo filial contra el Ejido 2012 se jugará el domingo día 12 desde las doce del mediodía en la Ciudad Deportiva Granada CF.