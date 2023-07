Samu es la sorpresa del Granada CF en la pretemporada

Pese a que sólo tiene 19 años es el jugador del que más se está hablando en la pretemporada del Granada. Se llama Samu Omorodion y ha dado un porrazo en la puerta del primer equipo rojiblanco.

Saltó a la palestra gracias a su buen papel la pasada temporada con el filial, siendo clave en el brillante ascenso del Recreativo Granada a Primera RFEF.

De hecho, fue el máximo goleador del filial rojiblanco en la temporada y su aportación y sus goles fueron claves en las dos eliminatorias de ascenso del Recre.

En el choque final en el campo del Avilés, el joven atacante melillense fue objeto del penalti que adelantó a su equipo y, poco después, marcó un tanto descomunal que puso la eliminatoria, y el ascenso, muy a favor de los suyos.

Su crecimiento bajo la dirección del técnico alboloteño Juan Antonio Milla ha sido muy grande, hasta el punto de abrirle las puertas de la selección español sub 19, con la que estuvo jugando el pasado Campeonato de Europa de esa categoría.

Cuando acabó su concurso en ese Europeo y le tocaba completar las vacaciones de verano, ya que apenas ha gozado de días de descanso, decidió renunciar a estos y unirse directamente a la pretemporada del Granada.

El mismo día que su equipo, el Recreativo, inició la pretemporada, él se incorporó a los entrenamientos del primer equipo que dirige Paco López.

Y ahí sigue, sin que el club haya decidido aún qué va a pasar con él, pero con el firme propósito de quedarse con los mayores y ser un jugador más de la plantilla principal.

Es muy posible que al final tenga ficha del filial, pero será Paco López y el propio Samu con su rendimiento los que muestren en el futuro si su sitio está en Primera División o en Primera RFEF.

A la espera de conocer cual es la situación dentro de un par de meses, lo cierto a día de hoy es que Samu da la sensación de haber llegado para quedarse, que todo lo que hace él y ocurre en el exterior apuntan a que va a pasar y a permanecer tras haber llamado a las puertas del plantel principal.

Independientemente de que haya habido otras circunstancias que le han favorecido, que las ha habido, Samu está con los mayores por lo mostrado en el campo.

Goleador en los tres primeros amistosos de pretemporada ante el San Fernando, el Ejido y el Atlético Sanluqueño, en el tercero de los partidos con el tanto que dio el triunfo por 0-1 al Granada.

Y participante con éxito en el cuarto choque ante el Ceuta jugando la hora que Paco López dio a los jugadores con los que, a priori, más está contando en esta pretemporada.

En ese último amistoso coincidió sesenta minutos en el campo con Uzuni, máximo goleador del Granada esta campaña, y dio la sensación de que ambos se entendían y mezclaban bien.

De hecho, crearon entre los dos varias ocasiones de gol que no acabaron dentro por la mala puntería o por las buenas intervenciones del meta del Ceuta.

Le ayuda

Da la sensación de que Paco López ha encontrado en Samu el delantero que busca, al menos que está cumpliendo y le está resolviendo la papeleta ante la ausencia de otros jugadores.

El primero de estos ausentes es Weissman, lesionado desde el inicio de la pretemporada y que aún no ha podido jugar ningún partido amistoso esta pretemporada con el equipo.

No está ausente pero no se encuentra a la altura de lo que necesita el club Famara, que ya la pasada campaña dejó muchas dudas ahora confirmadas en este periodo preparatorio. Juega y participa, pero no convence ni a Paco López ni al resto.

Los últimos ausentes son los que tienen que venir. El delantero o los delanteros con los que el Granada tiene que terminar de configurar su plantilla.

El uruguayo Maxi Gómez es el principal candidato a ser el ‘9’ del Granada, aunque tiene pinta de que nos meteremos en el inicio del campeonato y las negociaciones aún continuarán.

Mientras se recupera Weissman, llega Maxi Gómez, o el que sea, y espabila Famara, el delantero del Granada es Samu, el atacante que ha derribado las puertas del primer equipo hasta convertirse en nombre propio de la temporada.

Ahora, antes de iniciar la liga, tiene que demostrar en los amistosos frente al Getafe y el Almería que está preparado para retos mayores, tiene que terminar de convencer a Paco López.