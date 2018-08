Seguridad antes que desequilibrio

Con sorpresa no esperada en un once que le salió a la perfección a Diego Martínez. La falta de efectivos en defensa le hizo reconvertir a un veterano para la causa: Víctor Díaz. Era eso -que no dejó ver durante la semana en los entrenamientos a puerta abierta hasta el miércoles- o apostar por la juventud de Pablo Vázquez. El resto del equipo no fue distinto al que se midió al Málaga siete días antes en la presentación, como era de esperar. El nivel de algunos jugadores sí fue diferente. El que sorprendió por su falta de aparición fue Fede Vico, quien no conectó con sus compañeros en ninguna de las tres posiciones en las que actuó durante los 61 minutos que Martínez lo tuvo sobre el césped. El cordobés sí demostró conexión en aquel partido con Vadillo, pero en el Martínez Valero ayer tan sólo la tuvieron en dos ocasiones, pero no lo suficiente como para crear excesivo peligro sobre la meta de José Juan.

sólida defensa

Pese a la variación en el eje de la zaga, la seguridad defensiva marcó los 90 minutos. Víctor Díaz mantuvo la posición y no tuvo problemas para sostener a Sory en la primera mitad, ni a la apuesta de dos delanteros planteada por Pacheta con las entradas de Benja y Nino, mediada la segunda parte. En el caso de Germán, el gaditano sí concedió varios fallos puntuales, quizás evidenciando falta de conexión con su nueva pareja de baile. Tendrá que mostrar más seguridad ante lo que pueda llegar y lo que pueda mostrar José Antonio Martínez cuando se recupere.

movilidad en ataque

En la primera mitad, la movilidad entre la línea de tres que se creó con Vadillo, Fede Vico y Puertas fue evidente. El ex del Huesca inició el partido por la derecha, pero se le pudo ver desde los 12 minutos de encuentro intercambiando la posición con Puertas, quien se acostó en la banda zurda desde el inicio. El centro quedó para un Vico algo desenchufado, lo que le llevó a ser sustituido en la segunda parte. Esas variaciones produjeron más llegadas de los rojiblancos, algo que se perdió en la segunda, aunque en ésta parte fue Vadillo el más destacado en banda, generando las acciones más peligrosas.

bajón

Defensivamente el equipo solo tuvo una caída antes del descanso, pero el técnico pareció recordarles las consignas básicas en vestuarios. La seguridad prevaleció en la segunda parte, donde se careció de tanta llegada, pero se concedió también menos a un Elche que buscó quedarse con la victoria al apostar por una mayor presencia en ataque.

explosividad

Vadillo puso la poca imaginación rojiblanca, evidenciando una gran explosividad y cambio de ritmo en banda. Su rendimiento fue mayor por la derecha. Fabricó la ocasión más clara en la que Puertas no pudo acercar la victoria a Granada. Con un mayor apoyo y algo de velocidad en el juego puede convertirse en el generador del peligro rojiblanco.

idea clara

En la segunda parte quedó patente la idea planteada por el técnico, que vio perdida la opción del desequilibrio que buscó con sus tres jugadores con mayor imaginación. Con la entrada de Alberto Martín y sobre todo de José Antonio, el equipo hizo la única variación táctica, aunque solo cuando se tuvo la pelota. Martínez dispuso de un 4-1-4-1, con el canterano de mediapunta junto a Montoro y Martín como único sostén por delante de la defensa. Poco o nada cambió.