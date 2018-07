Semana para hacer piña en Orihuela

Las pretemporadas en los equipos de fútbol no son lo mismo sin una salida lejos de sus ciudades habituales. El Granada CF no es menos y, pese a que en la nueva campaña los recortes también han llegado al destino -en 2017 marcharon a Holanda bajo la dirección de José Luis Oltra-, de cara a la preparación de la 2018-19 ha sido Orihuela el sitio elegido.

El Real Club de Golf Campoamor acogerá a la primera plantilla del Granada desde esta tarde y hasta el lunes de la próxima semana, siete días en los que Diego Martínez y su cuerpo técnico tendrán concentrados a sus pupilos para terminar de asentar las bases del trabajo desarrollado durante las primeras semanas de pretemporada en la Ciudad Deportiva.

Allí la primera plantilla tendrá las máximas comodidades. Un complejo hotelero de más de 150.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, con distintos campos de fútbol, gimnasios, piscinas y salas preparadas para el trabajo de cuerpo técnico con el fin de aleccionar a sus futbolistas. Además, en los mismos campos de entrenamiento se disputarán dos partidos ante rivales importantes, al menos de una categoría superior a los rojiblancos (Getafe), y un segundo con el que estrenarán la temporada en 20 días: Elche. Miércoles y domingo son los días seleccionados por el cuerpo técnico para dichos partidos.

La primera plantilla rojiblanca entrena esta mañana por última vez en su Ciudad Deportiva, trabajo previo al desplazamiento que harán los futbolistas en autobús hasta la localidad alicantina desde las 11:30, según informó ayer el club rojiblanco, y a donde llegarán por la tarde para permanecer durante siete días. Antes de regresar a Granada entonces, los rojiblancos harán una parada en Cartagena, donde el lunes día 6 disputarán un nuevo amistoso frente al club blanquinegro, conjunto del Grupo IV de Segunda División B.

El recinto de Campoamor ha sido un lugar elegido tradicionalmente por muchos clubes y federaciones de fútbol para realizar estancias de preparación. No en vano, próximos rivales de los rojiblancos en la nueva campaña ya han realizado sus pretemporadas en el recinto alicantino, casos de Elche, Córdoba o Málaga, estos dos últimos no en esta misma pretemporada. Sin embargo, durante este verano sí han pasado clubes como Getafe, con los que coincidirán los de Diego Martínez, así como dos equipos sub 21 de clubes de la Premier League: Hull City y Bournemouth.

Sin duda, Campoamor debe de servir como buena mimbre para el proyecto que trata de realizar Diego Martínez, pese a que aún le queda por recibir material para ensamblar toda su obra. Eso es otro asunto más complicado, ya que la dirección deportiva sigue primero con el trabajo de aligerar efectivos para poder dar entrada a nuevos.