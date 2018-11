Séptimo en valor, segundo en Liga

Lo bonito del mundo del fútbol es que no siempre el dinero lo es todo. Hay muchos ejemplos de equipos con altos presupuestos que no cumplen con las expectativas y fracasan, llegando incluso a descender de categoría teniendo una de las plantillas más potentes. Otros, sin embargo, no necesitan tanto para lograr sus objetivos o incluso dar la sorpresa y ascender. Entre los primeros, es conocido el caso del Atlético de Madrid, que el 7 de mayo de 2000 descendió a Segunda División volviendo a Segunda 66 años después. Y eso que contaba con una plantilla con jugadores como Baraja, Capdevila, Hasselbaink, José Mari, Kiko, Solari o Valerón. Pero también los hay que, a base de humildad, ascienden a Primera como el Numancia en su momento, el Leganés o recientemente el Huesca.

Esta temporada, en LaLiga 1|2|3, el valor de las distintas plantillas y los resultados sobre el terreno de juego no se corresponden con la posición en la tabla clasificatoria. Según un ranking elaborado por Transfermarkt, un portal web alemán que facilita información del mundo del fútbol, como puntuaciones, resultados o noticias de traspasos, la plantilla del Granada CF está valorada en 17,2 millones de euros, la séptima de toda la categoría y muy lejos de las primeras posiciones. Esta clasificación no tiene nada que ver con los límites salariales de cada entidad, sino con el valor del mercado de cada futbolista. Una séptima posición que no se corresponde con la situación deportiva, segundo a día de hoy.

El ranking está encabezado por la plantilla del Málaga, valorada en 34,60 millones (su límite salarial es de 25,25 millones), seguida de la Unión Deportiva Las Palmas (29,20 millones), el Deportivo de la Coruña (25,10 millones), el Sporting de Gijón (21,25 millones), el Atlético Osasuna (18,50 millones) y el Cádiz (17,80). De ellos, únicamente el Málaga y el Deportivo igualan su valor a la posición en la tabla, pero otros como el Sporting, que ocupa la décima plaza, o el Cádiz, que está en puestos de descenso, tienen mucho que mejorar.

Por detrás de los rojiblancos se encuentran el Real Zaragoza, con 14,70 millones, y el Real Oviedo, con 13 millones. La décima plaza es para la plantilla del Almería, valorada en 12,70 millones; seguida del Mallorca (12,25), Lugo y Numancia (12,10). Por debajo de los doce millones hay un total de nueve equipos, siendo el Elche y el Córdoba los que cierran esta curiosa clasificación.

Transfermarkt también ha elaborado un ranking con los jugadores más valiosos, siendo el centrocampista del Málaga Alfred N´Diaye y el delantero de Las Palmas Rafa Mir, con cinco millones, los que encabezan la tabla. Le siguen Sergio Araujo, de Las Palmas, con cuatro millones; el ariete Uros Djurdjevic, del Sporting, con tres millones, y el centrocampista Adrián González, del Málaga, también con tres millones.

En el Granada CF, el futbolista más valioso es Alejandro Pozo, con dos millones, seguido de Nico Aguirre (1,7) y Fede San Emeterio, con 1,5. Víctor Díaz, Ángel Montoro, Adrián Ramos y Álex Martínez tienen un valor de mercado de un 'kilo'. El resto de componentes del plantel de Diego no llegan al millón.