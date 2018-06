Sergio Peña aspira a más

Sergio Peña es uno de los jugadores es lo que más fe tiene puesta el Granada CF de todos los que conforman su plantilla. El centrocampista renovó su contrato con el club rojiblanco el pasado año hasta 2020 y está llamado a ser una de las piedras angulares del proyecto nazarí en la campaña venidera. Estos días descansa en su país mientras digiere los dos varapalos que se ha llevado en la campaña recién finalizada: no ascender con el Granada tras una temporada en la que fue de más a menos y quedarse a última hora fuera de los 23 convocados que están disputando con el combinado sudamericano el Mundial de Rusia.

Sergio Peña ha hablado de él y del Granada, en clave de pasado, presente y futuro, en una jugosa entrevista concedida al diario peruano El Comercio. En ella reconoce que su objetivo es jugar pronto en Primera, aunque hasta entonces su mente está sólo en el Granada, comenta lo fastidiado que está por no haber subido y habla de la destitución de Oltra, situación que para él fue la culpable de su poco protagonismo con los rojiblancos en el tramo final del curso.

Dice que no ascender le ha "tocado mucho" y que no compartió el despido de Oltra

"Tengo 22 años y quiero estar en Primera. Soy jugador de una selección que se clasificó para el Mundial y lo que quiero es ir a Primera División lo más pronto posible. Tengo que estar en un equipo de esa categoría", reconoció el medio al ser cuestionado por cómo afronta otra campaña con el Granada en Segunda, a lo que añadió que "llegará su momento, pero mientras soy jugador de Granada y tengo que estar cien por cien en el club".

Sergio Peña, sin ser demasiado explícito, reconoce algo que piensan casi todos los rojiblancos a toro pasado pero que pocos jugadores comparten en público, que no estaba de acuerdo con el despido de Oltra: "Es un club con bastante experiencia y con buenos trabajadores, pero si tomaron la decisión de echar a un entrenador para que venga otro en su lugar será por algo. Tendrán sus motivos. En algún momento no compartí eso, pero soy un empleado del club. Tengo que aceptar las decisiones del equipo".

Eso sí, tiene claro que la situación cambió para él a partir de ese momento. "Para Oltra era una de sus piezas fundamentales. Sé que como jugador le agradaba mucho. Cuando yo llegaba de la selección había otro entrenador y nuevamente había otro. Entonces el técnico tiene como labor poner a los que tiene enfrente. El que llegaba no pensaba en colocarme a mí. Ya había un equipo armado con ideas diferentes. Con Oltra era distinto porque yo estaba en el club el jueves y jugaba el sábado", afirmó.

Al ser cuestionado sobre su flojo rendimiento en la última parte de la temporada, sobre si tenía la cabeza en Perú más que el Granada, también fue claro: "En realidad el entrenador no me ponía. No era culpa mía no estar jugando. Yo siempre he entrenado. Nadie puede reprocharme nada. Desde hace cuatro años que llegué a Granada, nunca me lesioné ni me hice el lesionado. Mucho menos dejé de entrenar".

"Yo soy el primero que tiene bronca cuando no juego. No me dieron la oportunidad de jugar. Yo hablé con el club para saber por qué no era titular y mi convocatoria con Perú dependía mucho si jugaba o no en Granada. Eso me perjudicó mucho porque creo que lo que me ha tocado pasar (quedar fuera del Mundial) ha sido también porque no competía con mi club", añadió.

"El no ascender me ha tocado mucho, pero no es responsabilidad mía sino de todo el club. Me molesta mucho no haber logrado el ascenso, pero es algo que ya está hecho. Solamente queda apoyar al club estando o no estando. He vivido cosas buenas y malas, pero es mi club", sentenció Peña en una clara muestra de pertenencia a la entidad.