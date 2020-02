Soldado: "tenemos una fuerza mental que nos hace superar todas las adversidades"

El nueve del Granada, Roberto Soldado, mostró su alegría por "poder vivir esta situación y poder jugar unas semifinales con este club". "Nos lo merecemos" agregó el delantero, que calificó las semifinales como "una oportunidad que puede ser única". “Un delantero siempre quiere hacer goles y cuando no puedo intento ayudar al equipo de la forma que sea”, manifestó el atacante, que está firmando unos números excelentes en Copa del Rey. “Me gustaría llevar más goles de los que llevo, pero lo importante es que el equipo vaya bien”, afirmó.

“La primera parte estaba abierta, pero las ocasiones más claras las hemos tenido nosotros”, aseguró el goleador rojiblanco, que reconoció que el empate de Rodrigo Moreno generó "algunas dudas" en los últimos minutos del primer acto. “El míster, con su visión del fútbol, ha cambiado el sistema y hemos podido controlar las bandas y nos han creado mucho menos peligro”, dijo Soldado en un reconocimiento público a la labor de Diego Martínez.

No es ni el primer gol que el '9' nazarí anota ante uno de sus antiguos equipos, pero quiso matizar su forma de actuar en estos casos: “Tengo muchos ex en esta liga. No los he celebrado nunca en el campo de mis ex, pero en mi casa siempre los he celebrado. Ni le he faltado el respeto al Valencia ni lo pretendía”

Personalidad para el penalti

Preguntado por la acción del penalti, Soldado fue tajante. “He visto como Jaume ha abierto un poco el brazo y le ha golpeado el balón. En seguida me he ido al árbitro como es de costumbre", dijo el atacante entre risas, aunque matizó que en esta ocasión lo hizo "con razón". “Tenía claro que quería tirarlo. Estaba con confianza y era el momento. He tenido la suerte de conseguirlo”, sentenció Soldado, que marcó un doblete que ya es historia del Granada CF.