'Step by step', el mensaje del nuevo año

Step by step. Paso a paso. Ese mensaje que tanto han querido transmitir desde el seno de la entidad rojiblanca debe ser la filosofía del Granada CF de la presente temporada. Humildad y paciencia frente a la ambición y las prisas del curso anterior. Dos maneras de afrontar una campaña en menos de un año. La temporada arrancó con un empate a cero, como ya ocurriera el curso pasado. El domingo se sumó un nuevo empate, esta vez a uno. Dos resultados que clavan los logrados en el arranque de la 2017/2018. En aquella ocasión se igualó con el Albacete en casa, un recién ascendido al igual que el Elche en la primera jornada, logrando un nuevo empate, esta vez a uno, ante el Zaragoza en La Romareda.

SENSACIONES

Sin embargo, las sensaciones que existen en el entorno de la entidad no son precisamente optimistas. La entidad rojiblanca anunció ayer oficialmente que se ha alcanzado la cifra de 8.000 abonados, una cantidad muy inferior a los equipos que teóricamente deben aspirar a pelear por el ascenso a Primera División. Pero el domingo la afición tenía ganas de ver el nuevo proyecto y se superó por poco dicha cifra. Además, la apuesta por la cantera, esa que tanto gusta, en Granada suele ser sinónimo para el aficionado de dar un paso atrás en las aspiraciones, algo que no tiene por qué ser así. Los aficionados echan en falta fichajes, jugadores más conocidos, esos que salen en las guías de los principios medios a principio de temporada. Pero eso no significa que con ellos se aseguren el objetivo, o que si se tienen jugadores de un perfil menor la meta no se pueda conseguir.

PACIENCIA

Diego Martínez aprovecha cada comparecencia ante los medios de comunicación para enviar una misiva de realismo, de tener los pies en el suelo...en definitiva, de afrontar la nueva temporada con cabeza. Sabe en qué momento ha llegado a la entidad granadinista pero trasladarlo y que los receptores lo entiendan no es fácil. Atrás quedaron los grandes contratos, los fichajes bomba, los 'Chicos', 'Joselus' y demás. Será el año de los 'San Emeterios', los canteranos y los cedidos. Jugadores todos ellos con hambre, que quizá fue lo que faltó en la recta final de la pasada campaña. Pero poco a poco el mensaje va calando. Buena prueba de ello se pudo comprobar cuando el Lugo marcó su gol en la segunda mitad. Lejos de pitar, la afición rojiblanca optó por aplaudir y levantar el ánimo de sus jugadores mostrando una madurez poco habitual por estas tierras. Una reacción que ha sido muy valorada por la entidad y en especial por el míster, que en la rueda de prensa hizo alusión a ello. Este año son menos los fijos que acudirán cada quince días a la instalación del Zaidín pero seguramente sean más fieles, les duela más que aquellos que en Primera iban más a ver al equipo rival que al propio Granada CF. Más sentimiento y menos público que acude a un espectáculo como el que va a los toros o al teatro.

RESPETO

El fracaso de la 2017/2018 debe servir para respetar la categoría como se merece. Y buena prueba de ello han sido las dos primeras jornadas de Liga. Equipos como Las Palmas, Deportivo, Sporting, Zaragoza y Cádiz no están sacando los partidos con claridad y no se están tambaleando los cimientos de todas esas entidades. Otros como el Osasuna tan sólo llevan un punto tras enfrentarse a dos recién ascendidos como Mallorca y Elche. El único que ha ganado sus dos partidos ha sido el Málaga y de la misma manera, en la recta final de cada cita y con muchos apuros. Por tanto, se antoja una competición en la que un año más, a la mínima que no se mire al rival con el respeto que se merece, las sorpresas caerán y no serán pocas. Seis empates en la primera jornada y otros tantos en la segunda reflejan la igualdad de una categoría nada fácil.

RETOQUES

Quedan cuatro días para que se cierre el mercado y lo normal será que lleguen jugadores, aunque se está a expensas de que Javi Varas y Raúl Baena acepten alguna oferta. No cabe duda que hay aspectos por mejorar y tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico son conscientes de ello. Un delantero y central son básicos al menos numéricamente. El domingo se tuvo la primera oportunidad de ver, ante la presión de Los Cármenes, si el plantel actual ilusiona o no a una parroquia que debe cambiar el chip, lo que no significa que no se puedan conseguir grandes logros. El equipo respondió y el único error defensivo que cometió lo pagó caro. La competición acaba de arrancar y quedan 40 jornadas. Ahí es nada. Pero hay que completar la plantilla antes de que el viernes suene la campana en la Liga de Fútbol Profesional.