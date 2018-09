Tarde de reencuentros

En situaciones muy distintas, Granada CF y Córdoba se ven las caras en la tarde de hoy (18:00 horas) en el Estadio de Los Cármenes en un día repleto de reencuentros. Ya no solo por la vuelta de José Ramón Sandoval al banquillo de la que fue su casa sino por el número de cordobeses que integran la actual plantilla rojiblanca o de futbolistas que han jugado en la entidad verdiblanca.

Un derbi andaluz, el primero para los rojiblancos en el que los de Diego Martínez buscan seguir invictos en casa tras cosechar su primera derrota el pasado lunes en Riazor ante el Deportivo.

Diego Martínez dará hoy la lista de convocados por lo que el once es una incógnitaSandoval ha citado a Javi Lara y Araujo, que no estuvieron en el duelo ante el Tenerife

Quini, Adri Castellano, José Antonio o Fede Vico nacieron en la provincia de Córdoba aunque otros como Rodri o Pablo Vázquez pasaron por una entidad que hoy atraviesa por muchos apuros al contar con un límite salarial muy escaso (no llega a los cuatro millones de euros). Cambio de entrenador antes de comenzar la competición, jugadores que se han tenido que marchar como Edu Ramos o Sergi Guardiola para que el club pudiera fichar antes del cierre del mercado y apuestas por jugadores con sueldos relativamente bajos ha sido la situación que se ha encontrado Sandoval en su regreso tras conseguir la pasada campaña otra permanencia milagrosa como ya hiciera con el Granada CF.

Colista, con cero victorias en su haber y con nada menos que 14 goles encajados en seis encuentros, únicamente ha dejado su puerta a cero en un encuentro, ante el Alcorcón en El Arcángel en la cuarta jornada. Un clásico en los equipos de Sandoval, que presta menos atención al trabajo defensivo y apuesta por un fútbol alegre, en ocasiones demasiado, y eso en la Liga 1|2|3 se paga muy caro.

Pero mal harían los de Diego Martínez en confiarse. El mensaje de humildad que comienza a calar en el entorno rojiblanco debe plasmarse hoy más que nunca. Y todo ante una afición que comienza a identificarse con un equipo que hasta el momento sólo le ha dado alegrías. Ganar supondría mantener, como mínimo, la privilegiada cuarta plaza que actualmente ocupa y eso, con siete jornadas disputadas ya es mucho camino recorrido.

El técnico gallego cuenta con toda la plantilla a su disposición una vez recuperado el centrocampista argentino Nico Aguirre de su contractura en el isquiotibial derecho. Pese a que en Riazor repitió por primera vez once inicial, no se descarta que haga cambios -muy del estilo del técnico gallego- para tratar de sorprender a su rival y no porque los que están jugando lo estén haciendo mal. Entre ellos quizá apueste por la entrada de Alejandro Pozo en la media punta para aprovechar su punta de velocidad ante una dupla de centrales como Aythami o Álex Quintanilla que no son especialmente rápidos.

Sin embargo, eso supondría sentar a uno de los tres hombres que actúan por detrás de Adrián Ramos y ante el momento goleador de Antonio Puertas, la capacidad de desequilibrio de Vadillo, el que tendría más opciones de ocupar un puesto en el banquillo sería Fede Vico, que estará extramotivado al enfrentarse al equipo que le dio la oportunidad de ser profesional.

En cualquier caso, todo son especulaciones pues el técnico granadinista es poco amigo de dar pistas y de hecho esta semana ha previsto dos sesiones a puerta cerrada, dando hoy la lista de convocados fiel a su costumbre. En defensa, podría repetir los cuatro de atrás, o bien volver a situar a Víctor Díaz como central, relegando a José Antonio Martínez al banquillo y volviendo a confiar en Quini para en el lateral diestro. Sin embargo, enfrente la zaga tendrá seguramente a Piovaccari, un ariete que va muy bien en el juego aéreo por lo que quizá la altura de Martínez sea fundamental para tratar de frenar al delantero italiano.

El que, según se comenta en tierras cordobesas que se podría jugar el puesto es Sandoval. El de Humanes ha empleado ya, en apenas seis jornadas, a un total de 23 jugadores más Luis Muñoz en Copa del Rey que aún no ha debutado en Liga. De hecho, ante el Tenerife la pasada jornada realizó un total de ocho cambios en el once inicial con respecto al duelo de la anterior semana ante el Málaga, una auténtica barbaridad, en su intento por revertir la situación deportiva. Además, ha ensayado con varios sistemas de juego llegando a actuar con cinco hombres atrás. Incluso ha utilizado a tres delanteros diferentes en las últimas tres jornadas enviando a pesos pesados a la grada.

Tras pasar por Los Cármenes deberá enfrentarse a Almería, Osasuna y Deportivo, por lo que una derrota en la instalación del Zaidín podría desencadenar su destitución pues supondría sumar tan sólo tres puntos de 21 posibles, una situación que pocos presidentes aguantan en un inicio de temporada.

Se espera que unos 600 aficionados cordobesistas estén presentes en las gradas que darán más ambiente a un duelo que siempre tiene su morbo.