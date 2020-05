El 'Tin' Angulo ultima su regreso al fútbol

En el verano de 2016 el Granada firmó una promesa del fútbol ecuatoriano. El chico se llamaba José Angulo y había sido la gran revelación en la última edición de la Copa Libertadores en las filas del Independiente del Valle. La historia se torció cuando el joven dio positivo en un control de cocaína, lo que le costó perder su oportunidad en el Granada y ser sancionado por 4 años. El delantero cumplirá en poco más de dos meses su castigo y ya piensa en volver a calzarse las botas.

"Me faltan dos meses y 13 días para cumplir mi sanción. Actualmente entreno en Tijuana pero sin ningún acuerdo deportivo, solo para mantener el ritmo", manifestó el 'Tin' Angulo en declaraciones a radio La Redonda. "Mucha gente cree que he pasado por ataques de depresión, pero es falso, soy fuerte de personalidad, tengo 25 años y tengo aún alas para poder volver y jugar", aseguró el futbolista, que sostiene que lleva "dos años sin probar una gota de alcohol". "Me dedico únicamente a entrenar y pensar en un retorno", reiteró.

"Algún día daré charlas a niños y les contaré mi historia", dijo el ex rojiblanco, que no llego a debutar como jugador del Granada CF. El 'Tin' Angulo espera ahora tener la oportunidad de resarcirse y demostrar tiene mucho fútbol que dar.